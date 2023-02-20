«Свобода бесценна». Что сказал Байден во время своего исторического визита в Киев — полный текст выступления 20 февраля, 19:14 Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве 20 февраля 2023 года (Фото:Evan Vucci/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден в понедельник, 20 февраля, посетил Киев с необъявленным визитом, встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским и почтил память погибших украинских героев. Это первый визит американского президента в Украину с 2008 года.

NV приводит полный текст выступления Джо Байдена на пресс-конференции в Киеве.



…Большое спасибо, господин президент. Вы знаете, год назад мы говорили по телефону. В Вашингтоне была поздняя ночь, а здесь, в Киеве, раннее утро. Российские самолеты в воздухе, танки идут через вашу границу. Вы сказали мне, что слышите взрывы за окном. Я никогда этого не забуду. И мир вот-вот должен был измениться. Я отчетливо это помню. Потому что дальше я спросил вас: «Что, господин президент? Что я могу для вас сделать? Чем я могу быть полезен?»… Вы сказали: «Соберите мировых лидеров. Попросите их поддержать Украину». Соберите мировых лидеров и попросите их поддержать Украину. И вы сказали, что не знаете, когда мы сможем снова поговорить.

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Той темной ночью год назад мир буквально готовился к падению Киева… возможно, даже к концу Украины. Кажется, что это было намного раньше, чем год назад. Год спустя Киев стоит. Украина стоит. Демократия стоит. Американцы с вами, весь мир с вами.

Джо Байден в Киеве: пресс-конференция президентов в Мариинском дворце https://www.youtube.com/embed/q4JGxFkpxLE

Должен сказать, что Киев покорил мое сердце. Я приезжал сюда шесть раз как вице-президент, один раз как президент. В 2009 году я впервые приехал сюда в качестве вице-президента, потом, в 2014 году, я трижды приезжал после Революции Достоинства. В 2015 году я снова приехал выступить перед Радой, говорить о построении сильной демократии. Я опять приехал в 2017 году, как раз перед тем, как покинуть пост вице-президента. Я знал, что вернусь, но хотел быть уверен. Несмотря на то, что выборы закончились, Барак и я должны были покинуть Белый дом, я решил еще раз съездить в Киев, пока новый президент не принял присягу.

Поэтому, президент Зеленский, сегодня для меня было большой честью встретиться здесь, в Киеве, с вашими военными, разведчиками, вашими дипломатическими командами, общественными лидерами, которые проявили мужество и помогли своей стране. Поразительно, как в час нужды все проявили мужество. Все — женщины, маленькие дети пытались сделать хоть что-то — вытаскивали людей из домов после обстрелов, которые я считаю военным преступлением.

Это ужасно. И весь мир это видит, смотрит на это. Это крупнейшая война в Европе за три четверти века. И вы преуспеваете вопреки ожиданиям всех, кроме ваших собственных.

Мы уверены, что вы продолжите побеждать. Вы знаете, с тех пор, как я осенью, около года назад, получил первый отчет разведки, мы думали о том, как сплотить остальной мир. Как мне помочь вам с обещанием, которое вы просили меня дать — сплотить мир? Как заставить мир реагировать?.. Объединенные американцы, независимо от их политических взглядов, решили, что они выйдут вперед. Американцы знают, как это важно. Необузданная агрессия представляет угрозу для всех нас. Мы создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана — по всему миру. Более 50 наций помогают Украине защищаться беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержкой. Мы объединили ведущие экономики мира, которые заставляют Россию платить огромную цену и давят на ее экономику.

Вместе мы пообещали около 700 танков, тысячи единиц бронетехники, тысячи артиллерийских систем, более 2 миллионов артиллерийских боеприпасов, более 50 новейших ракетных систем, противокорабельные и системы ПВО… Сегодня и завтра мы объявим еще о полумиллиарде долларов [помощи]. И это только то, что касается США.

Сегодняшнее объявление включает артиллерийские боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin и противотанкового оружия, радары для наблюдения за воздушным пространством, которые помогут защитить украинский народ от бомбардировок с воздуха. Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от санкций и поддержать российскую военную машину. И благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе на этой неделе мы предоставим миллиарды прямой бюджетной поддержки, которую правительство может использовать сразу же, чтобы обеспечить основные нужды граждан.

Цена, которую пришлось заплатить Украине, чрезвычайно высока. И количество жертв слишком велико… Мы скорбим вместе с семьями тех, чьи жизни забрала жестокая и несправедливая война. Мы знаем, что впереди очень трудные дни, недели и годы. Но целью России было стереть Украину с лица земли. Путинская захватническая война терпит поражение. Российские военные потеряли половину территории, которую захватили. Десятки тысяч молодых талантливых россиян бегут, не желая возвращаться в Россию. Бегут не просто от армии — бегут от самой России. Потому что они не видят будущего в своей стране. Российская экономика сейчас изолирована и в упадке.

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Путин считал, что Украина слаба, а Запад разъединен. Как вы знаете — я говорил вам в начале, господин президент, — он рассчитывает на то, что мы не будем держаться вместе, на неспособность НАТО сохранить единство. Он рассчитывает на то, что мы не сможем привлечь других на сторону Украины. Он думал, что сможет переиграть нас. Я не думаю, что сейчас он так думает. Бог знает, о чем он думает, но вряд ли об этом. Но он полностью ошибся. И год спустя доказательства этому — прямо здесь, в этой комнате. Мы стоим здесь вместе.

Господин президент, я рад возможности нанести ответный визит после вашего приезда в нашу страну, в Вашингтон. Не так давно вы говорили Конгрессу: «Мы не боимся, и никто в мире не должен бояться». Вы и все украинцы, господин президент, каждый день напоминаете миру, что означает слово мужество. Все сектора вашей экономики, все сферы жизни… Это поразительно. Это напоминает нам, что свобода бесценна. За нее стоит бороться столько, сколько потребуется. И именно столько мы будем с вами, господин президент, — столько, сколько потребуется.