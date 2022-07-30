У Байдена снова COVID-19. Несколько дней назад тест тест был отрицательный

30 июля, 22:16
Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

79-летний президент США Джо Байден снова получил положительный тест на коронавирус. Четыре дня назад он был отрицательным — глава Белого дома прекратил строгую самоизоляцию.

Как сообщает CNN, о COVID-19 у Байдена стало известно в субботу утром, 30 июля. Все предыдущие дни, начиная с вечера вторника, тест президента был отрицательным.

В письме его врача Кевина О’Коннора говорится о вероятном «восстановлении» положительного теста на коронавирус, которое, по его словам, наблюдается у небольшого процента пациентов, принимавших таблетки Paxlovid. В Белом доме рассказали, что симптомов у Байдена нет, «он продолжает чувствовать себя довольно хорошо», поэтому не будет возобновлять лечение.

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«Однако, учитывая его положительный тест на антиген, он пойдет на строгую изоляцию», — подчеркнул доктор О'Коннор.

Сам Байден написал в Twitter, что работа и скоро будет двигаться дальше.

https://twitter.com/POTUS/status/1553451657748512768?s=20&t=hxXg3ACg5fL16jWXklS-1w

Врачи предупреждают, что у многих людей, принимающих Paxlovid, может быть «восстановление» инфекций через несколько дней после того, как они получили отрицательный тест, хотя данные о частоте заболевания и его долгосрочных последствиях остаются непонятными, отмечает The Washington Post.

О первом случае COVID-19 у президента США стало известно 21 июля. У Байдена были легкие симптомы, он начал принимать противовирусный препарат Paxlovid и пошел на самоизоляцию. Глава Белого дома дважды привит и получил две бустерные дозы. 27 июля стало известно, что Байден выздоровел, сдав два отрицательных антиген-теста.

Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Джо Байден Коронавирус

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