Поставки артиллерии, танков, ПВО. Байден считает, что успех Украины на поле боя предотвратит третью мировую 22 декабря, 01:13 Владимир Зеленский и чета Байденов (Фото:Офис президента)

Президент Джо Байден сообщил, что США и союзники сейчас работают над четырьмя основными направлениями поставок оружия в Украину.

«Мы предоставили Украине то, чтоб ей было необходимо, чтобы оборонять себя. Более 20 млрд было выделено на оборонную помощь. Сейчас было выделено 2,5 млрд дополнительно. Сейчас мы работаем с партнерами, чтобы развить возможности в 4-х направлениях — ПВО, мы представили сотни артиллерийских систем, мы работам над поставкой танков и бронированной техники и поставили более 200 000 боеприпасов», — заявил глава Белого дома.

Видео дня

Байден заверил, что объединение помогающих Украине государств сохранится. Именно совместные действия помогут предотвратить третью мировую войну.

«Я провел несколько сот часов с нашими европейскими союзниками. И объяснял, почему в их интересах продолжать поддерживать Украину. Они полностью понимают, но они не хотят войны с Россией, 3-й мировой. Этого можно избежать, если Украина обеспечит успех на поле боя», — заявил Байден.

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Госбюджет США на 2023 год финансовый год предусматривает почти $45 миллиардов в помощь Украине и странам-союзникам НАТО.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.