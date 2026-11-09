«Словно обменивались сплетнями». Байден рассказал о первой встрече с Трампом после выборов 2024 года
Байден вспомнил разговор с Трампом после выборов 2024 года (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден рассказал, что во время первой встречи с Дональдом Трампом после его победы на выборах 2024 года пытался обсудить с ним ключевые международные вопросы, в частности войну в Украине, отношения с Россией и ситуацию на Ближнем Востоке. Однако, по словам Байдена, Трампа больше интересовали личности мировых лидеров.
Об этом Байден написал в своей книге Пообещай мне, Америка (Promise Me , America). Отрывок из нее опубликовало издание The Atlantic.
По словам экс-президента, во время встречи Трамп удивил его чрезвычайно дружелюбным отношением, порой граничившим с лестью. В частности, победитель выборов сказал, что они могли бы стать друзьями и «постоянно играли бы в гольф, если бы не политика».
Кроме того, Трамп похвалил политику Байдена в сфере создания рабочих мест и признался, что испытал облегчение из-за его решения не баллотироваться на второй срок.
«Я не совсем понимал, зачем он так старается мне льстить, поэтому прервал поток комплиментов и предложил перейти к делу. Я хотел дать ему широкий обзор вопросов, которые, по моему мнению, будут определять его президентство. Фактически это была своего рода экскурсия по миру: Украина, НАТО, Россия, сектор Газа и Ближний Восток, Китай, обе Америки и Африка», — пишет в книге Байден.
Однако, по словам Байдена, Трамп вместо этого сосредоточился на личностях мировых лидеров. Из-за этого встреча, которая должна была продлиться 30 минут, затянулась почти на два часа.
«Мы словно обменивались сплетнями о знакомых на званом ужине, а не обсуждали вопросы глобального значения», — добавил экс-президент.
Название книги — Пообещай мне, Америка — отсылает к мемуарам Байдена Пообещай мне, папа (Promise Me, Dad), которые он опубликовал в 2017 году после смерти своего сына Бо Байдена.
В книге освещены основные события президентского срока Байдена: от экономической политики и масштабных инфраструктурных программ до войны в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, он рассказывает о лечении рака, который был диагностирован у него в начале 2025 года.