«Словно обменивались сплетнями». Байден рассказал о первой встрече с Трампом после выборов 2024 года

Президент США Джо Байден рассказал, что во время первой встречи с Дональдом Трампом после его победы на выборах 2024 года пытался обсудить с ним ключевые международные вопросы, в частности войну в Украине, отношения с Россией и ситуацию на Ближнем Востоке. Однако, по словам Байдена, Трампа больше интересовали личности мировых лидеров.

Об этом Байден написал в своей книге Пообещай мне, Америка (Promise Me , America). Отрывок из нее опубликовало издание The Atlantic.

По словам экс-президента, во время встречи Трамп удивил его чрезвычайно дружелюбным отношением, порой граничившим с лестью. В частности, победитель выборов сказал, что они могли бы стать друзьями и «постоянно играли бы в гольф, если бы не политика».

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Кроме того, Трамп похвалил политику Байдена в сфере создания рабочих мест и признался, что испытал облегчение из-за его решения не баллотироваться на второй срок.

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«Я не совсем понимал, зачем он так старается мне льстить, поэтому прервал поток комплиментов и предложил перейти к делу. Я хотел дать ему широкий обзор вопросов, которые, по моему мнению, будут определять его президентство. Фактически это была своего рода экскурсия по миру: Украина, НАТО, Россия, сектор Газа и Ближний Восток, Китай, обе Америки и Африка», — пишет в книге Байден.

Однако, по словам Байдена, Трамп вместо этого сосредоточился на личностях мировых лидеров. Из-за этого встреча, которая должна была продлиться 30 минут, затянулась почти на два часа.

«Мы словно обменивались сплетнями о знакомых на званом ужине, а не обсуждали вопросы глобального значения», — добавил экс-президент.

Название книги — Пообещай мне, Америка — отсылает к мемуарам Байдена Пообещай мне, папа (Promise Me, Dad), которые он опубликовал в 2017 году после смерти своего сына Бо Байдена.

В книге освещены основные события президентского срока Байдена: от экономической политики и масштабных инфраструктурных программ до войны в Украине и на Ближнем Востоке. Кроме того, он рассказывает о лечении рака, который был диагностирован у него в начале 2025 года.