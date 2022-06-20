Байден назвал «вполне вероятным» вступление Украины в ЕС и рассказал, планирует ли визит в Киев
Джо Байден в ближайшее время посетит Европу (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Президент США Джо Байден заявил, что считает «вполне вероятным» в будущем вступление Украины в Европейский союз.
Об этом сообщает C-Span.
Глава Белого дома также заявил, что во время ближайших зарубежных поездок вряд ли посетит Украину.
«Визит в Киев зависит от многих факторов. Вскоре я посещу Германию, Испанию и Израиль. Также у меня запланирована встреча в Саудовской Аравии. После этого я вернусь домой», — заявил Байден.
Байден отправляется в Европу для посещения саммитов Большой семерки и НАТО.
Саммит лидеров G7 пройдет 26−28 июня в Германии. Ожидается, что участие в нем может принять и президент Украины Владимир Зеленский в формате видеоконференции.
После этого в Мадриде 28−30 июня пройдет саммит лидеров НАТО.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. После рекомендации ЕК решение за Советом ЕС.
Президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Следом за Украиной заявки подали Грузия и Молдова.
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