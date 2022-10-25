Байден прокомментировал риск применения РФ ядерного оружия

25 октября, 23:12
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершит серьезную ошибку, если использует на территории Украины тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает CNN.

Заявление прозвучало на фоне обвинений РФ в том, что Украина якобы может использовать «грязную бомбу». Это вызвало опасения, что Россия может заложить основу для такой атаки в качестве предлога для эскалации.

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Байден сказал, что большую часть дня обсуждал этот вопрос.

«Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую, что это операция под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой», — сказал он в ответ на вопрос о намерениях России.

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Ранее американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что Россия сейчас готовится применить «грязную бомбу» на поле боя.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

После лживых утверждений Шойгу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Ядерное оружие Российская агрессия Джо Байден Ядерная угроза Война России против Украины

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