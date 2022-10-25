Байден прокомментировал риск применения РФ ядерного оружия 25 октября, 23:12 Джо Байден (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Джо Байден заявил, что Россия совершит серьезную ошибку, если использует на территории Украины тактическое ядерное оружие.

Об этом сообщает CNN.

Заявление прозвучало на фоне обвинений РФ в том, что Украина якобы может использовать «грязную бомбу». Это вызвало опасения, что Россия может заложить основу для такой атаки в качестве предлога для эскалации.

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Байден сказал, что большую часть дня обсуждал этот вопрос.

«Позвольте мне просто сказать, что Россия совершит невероятно серьезную ошибку, если применит тактическое ядерное оружие. Я еще не гарантирую, что это операция под чужим флагом. Мы не знаем. Это было бы серьезной, серьезной ошибкой», — сказал он в ответ на вопрос о намерениях России.

Ранее американские официальные лица заявили, что не видят доказательств того, что Россия сейчас готовится применить «грязную бомбу» на поле боя.

23 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с французским, британским и турецким министрами обороны. Всем трем коллегам Шойгу выразил «обеспокоенность» тем, что Украина якобы готовит «провокации» с применением «грязной бомбы».

После лживых утверждений Шойгу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, и тот согласился направить экспертов на украинские мирные объекты, где, согласно фейкам российской пропаганды, разрабатывают «грязную бомбу».