Байден прокомментировал арест в Москве журналиста WSJ Гершковича
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с арестом в Москве журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
«Мы четко даем понять, что происходящее абсолютно незаконно, и мы это объявили», — заявил Байден.
Президент также отреагировал на то, что американские дипломаты в Москве до сих пор не смогли встретиться с Гершковичем.
"Это не из-за отсутствия попыток", - сообщил глава Белого дома.
30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Перед этим его задержали в Екатеринбурге.
Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.
The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.