Байден прокомментировал арест в Москве журналиста WSJ Гершковича

12 апреля, 01:22
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с арестом в Москве журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

«Мы четко даем понять, что происходящее абсолютно незаконно, и мы это объявили», — заявил Байден.

Президент также отреагировал на то, что американские дипломаты в Москве до сих пор не смогли встретиться с Гершковичем.

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"Это не из-за отсутствия попыток", - сообщил глава Белого дома.

https://twitter.com/RiegerReport/status/1645792729685950466
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30 марта Лефортовский суд Москвы арестовал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича. ФСБ обвинила его в «шпионаже» — спецслужбы страны-агрессора утверждают, что он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК «по заданию США». Перед этим его задержали в Екатеринбурге.

Екатеринбургский пиарщик Ярослав Ширшиков, который сопровождал корреспондента, заявил, что Гершкович готовил материл о ЧВК Вагнера и войне РФ против Украины.

The Wall Street Journal отвергло утверждения российского режима и потребовало немедленно освободить журналиста.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Москва Джо Байден WSJ Эван Гершкович

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