Байден призвал демократов объединиться для победы над Трампом 19 мая, 06:49 719 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Mark Makela Джо Байден REUTERS/Mark Makela

Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о намерениях участвовать в выборах президента 2020 года, призвал Демократическую партию объединиться для победы над Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters.

Байден раскритиковал других кандидатов от демократов, отметив, что злости в отношении Трампа недостаточно для победы.

«Если американцы хотят президента, который увеличит раскол, был бы жестким руководителем и демонизировал бы противников — то им нужен не я, у них уже есть Дональд Трамп», — заявил Байден.

Напомним, 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах.