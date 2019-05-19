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Байден призвал демократов объединиться для победы над Трампом

19 мая, 06:49
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Байден призвал демократов объединиться для победы над Трампом - фото

REUTERS/Mark Makela

Джо Байден

Бывший вице-президент США Джо Байден, который объявил о намерениях участвовать в выборах президента 2020 года, призвал Демократическую партию объединиться для победы над Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters.

Байден раскритиковал других кандидатов от демократов, отметив, что злости в отношении Трампа недостаточно для победы.

«Если американцы хотят президента, который увеличит раскол, был бы жестким руководителем и демонизировал бы противников — то им нужен не я, у них уже есть Дональд Трамп», — заявил Байден.

Напомним, 76-летний Джо Байден решил выставить свою кандидатуру на выборах президента 2020 года. Это будет третья попытка Байдена стать президентом США — он баллотировался в 1988 и 2008 годах.

Теги:   Президентские выборы в США 2020 США Дональд Трамп Джо Байден

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