Пакет военной помощи США впервые будет включать дальнобойные ракеты — Reuters 1 февраля, 00:45 Байден также обсудит поставки оружия с Зеленским (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Новый пакет военной помощи от США будет на сумму в 2,2 миллиарда долларов и впервые будет включать в себя дальнобойные ракеты.

Об этом сообщает Reuters.

Радио Свобода сообщает, что президент США Джо Байден анонсировал, что в ближайшее время проведет переговоры по поставкам оружия с Владимиром Зеленским.

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«Мы собираемся поговорить», — сообщил президент.



30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя слова американского лидера, заявил, что каждый вид помощи в нашей стране проходил через отказ у союзников.