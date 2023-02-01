Пакет военной помощи США впервые будет включать дальнобойные ракеты — Reuters

1 февраля, 00:45
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Байден также обсудит поставки оружия с Зеленским (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Байден также обсудит поставки оружия с Зеленским (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Новый пакет военной помощи от США будет на сумму в 2,2 миллиарда долларов и впервые будет включать в себя дальнобойные ракеты.

Об этом сообщает Reuters.

https://twitter.com/Faytuks/status/1620544318988767234

Радио Свобода сообщает, что президент США Джо Байден анонсировал, что в ближайшее время проведет переговоры по поставкам оружия с Владимиром Зеленским.

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«Мы собираемся поговорить», — сообщил президент.

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30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.

Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя слова американского лидера, заявил, что каждый вид помощи в нашей стране проходил через отказ у союзников.

https://www.youtube.com/watch?v=E-PS35K1PhI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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