Пакет военной помощи США впервые будет включать дальнобойные ракеты — Reuters
Байден также обсудит поставки оружия с Зеленским (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Новый пакет военной помощи от США будет на сумму в 2,2 миллиарда долларов и впервые будет включать в себя дальнобойные ракеты.
Об этом сообщает Reuters.
Радио Свобода сообщает, что президент США Джо Байден анонсировал, что в ближайшее время проведет переговоры по поставкам оружия с Владимиром Зеленским.
«Мы собираемся поговорить», — сообщил президент.
30 января президент Джо Байден заявил журналистам, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.
Министр обороны Украины Алексей Резников, комментируя слова американского лидера, заявил, что каждый вид помощи в нашей стране проходил через отказ у союзников.