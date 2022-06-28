Байден покинул саммит G7 досрочно из-за плохой погоды

28 июня, 14:32
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден покинул саммит G7 рано утром во вторник, 28 июня, из-за приближающейся грозы, хотя планировалось, что он выступит с речью на заключительной сессии встречи.

Об этом сообщает АР.

Байден лишь ненадолго появился перед журналистами, чтобы сделать пару фотографий, и отказался от запланированной речи.

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Глава Белого дома должен был выступить на заключительном заседании встречи лидеров перед вылетом на вертолете в Мюнхен. Оттуда он должен был вылететь на борту Air Force One в Мадрид на саммит НАТО.

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Но Белый дом объявил, что из-за тумана, облачности и вероятности грозы Байдену придется проехать часть пути до Мюнхена в кортеже.

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В воскресенье, 26 июня, в Баварии стартовал саммит G7.

Лидеры стран Большой семерки обязались предоставлять Украине бессрочную поддержку по ее защите на фоне полномасштабного вторжения России.

Лидеры нескольких стран G7 подтвердили, что вводят запрет на импорт российского золота. Официальное заявление об эмбарго сделают во вторник, 28 июня.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   США Джо Байден Война России против Украины

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