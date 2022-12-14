Байден подписал закон о защите однополых браков на федеральном уровне 14 декабря, 03:07 Джо Байден подписал закон (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден подписал закон, согласно которому статус однополых и межрасовых браков станет закреплен на федеральном уровне. Закон Об уважении брака 29 ноября был одобрен Сенатом, 8 декабря — Палатой представителей

«На протяжении большей части истории нашей страны мы отказывали межрасовым и однополым парам в защите… Этот закон гарантирует признание межрасовых и однополых браков в каждом штате страны», — заявил президент.



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Закон обеспечивает признание законными однополых и межрасовых браков на федеральном уровне — теперь любой американский штат обязан юридически признавать подобные отношения даже в том случае, если в самом штате однополые браки запрещены. При этом документ не повлияет на легализацию однополых браков в отдельных штатах из-за приоритета внутреннего законодательства над федеральным.