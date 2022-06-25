Байден подписал закон о контроле над оружием в США. Это первая подобная федеральная реформа за последние десятилетия 25 июня, 17:06 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден подписывает закон об усилении контроля над оружием, возле него первая леди США Джилл Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Джо Байден в субботу, 25 июня, подписал федеральный закон о контроле над огнестрельным оружием, который ознаменовал «значительный двухпартийный прорыв» по одному из наиболее спорных политических вопросов в Вашингтоне.

Об этом сообщает The New York Times.

Законопроект стал наиболее значимой мерой относительно вооружения за три последних десятилетия, хотя и не учитывает более жесткие предложения по контролю над оружием, которые поддерживают демократы, отмечает газета. Накануне в Палате представителей закон набрал 234 голоса «за» и 193 — «против».

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«Дай Бог, это спасет много жизней», — заявил Байден, подписывая документ.

Среди прочего, теперь владеть оружием запрещено людям, ранее судимым за насилие в семье против своих партнеров, с которыми они имели детей или жили вместе. Однако осужденные за преступления, связанные с домашним насилием, смогут восстановить свои права на владение оружием через пять лет, если они не совершали других преступлений. Также в Национальную систему мгновенной проверки уголовных дел будут вносить записи о несовершеннолетних.

Закон был принят через месяц после массовой стрельбы в начальной школе в штате Техас, в результате которой погибли 19 детей и двое учителей, и стрельбы в супермаркете города Буффало.

Последний важный федеральный закон о контроле над оружием был принят в 1994 году, он запретил производство штурмовых винтовок и магазинов большой емкости для гражданского использования, но срок его действия уже истек.



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