Поддержка США. Байден подписал закон о выделении Украине 12,4 миллиардов долларов 1 октября, 01:23 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден подписал Закон постоянных ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях Украины, в который входит выделение 12,4 миллиардов долларов для поставки вооружения Украине.

Закон предусматривает, что средства будут выделятся до 16 декабря текущего года.

«В пятницу, 30 сентября 2022 года, президент подписал закон: H.R. 6833, Закон о постоянных ассигнованиях и дополнительных ассигнованиях Украины, 2023 г., который предусматривает ассигнования на 2023 финансовый год федеральным агентствам до 16 декабря 2022 г. для продолжающихся проектов и деятельности федерального правительства и включает дополнительные ассигнования для реагирования на ситуацию в Украине», — сообщили в Белом доме.

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The Washington Post накануне сообщила, что законопроект включает помощь Украине в размере 12,4 млрд долларов: 7,8 млрд на прямую и непрямую военную помощь, 4,5 млрд на поддержку экономики и 35 млн на обеспечение безопасности ядерных материалов и реагирование на возможные ядерные инциденты.



28 сентября Пентагон объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи на 1,1 миллиард долларов, который включает в том числе 18 РСЗО HIMARS. В Министерстве обороны США уточнили, что закупка у производителя и поставка этих систем может занять несколько лет.