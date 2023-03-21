Байден подписал указ о рассекречивании информации о происхождении коронавируса 21 марта, 06:07 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден подписал Закон о происхождении COVID-19 от 2023 года, которым рассекретил информацию о происхождении коронавируса.

"Я разделяю цель Конгресса обнародовать как можно больше информации о происхождении коронавирусной болезни COVID-19. В 2021 году я приказал разведывательному сообществу использовать все имеющиеся инструменты для расследования происхождения COVID-19, и эта работа продолжается", - заявил Байден.

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Он отметил, что необходимо лучше понять происхождение коронавируса, чтобы предотвратить будущие пандемии.

"Внедряя это законодательство, моя администрация рассекретит и распространит такую информацию, насколько это возможно, в соответствии с моими конституционными полномочиями по защите от разглашения информации, которая может нанести вред национальной безопасности", - сообщил президент.

Ранее директор Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил, что, по данным ведомства, пандемия COVID-19, скорее всего, была вызвана утечкой из лаборатории в китайском городе Ухань. Он добавил, что Китай делает все возможное, чтобы запутать расследование.

На это представитель МИД Китая Мао Нин ответила, что США политизируют отслеживание происхождения вируса и пытаются дискредитировать Пекин.