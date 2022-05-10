История обернулась вспять. Подписав ленд-лиз, Байден приблизил войну к «эпической схватке с Россией» — мировые СМИ о знаковом документе 10 мая, 11:51 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Джо Байден подписывает закон о ленд-лизе, 9 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Война России против Украины — главные события 10 мая

Как ожидается, закон поможет значительно облегчить и ускорить поставки американского вооружения в Украину, возродив программу ленд-лиза, действовавшую во время Второй мировой войны. Законопроект даст право администрации США вплоть до 2023 финансового года включительно предоставлять военную технику Украине, а при необходимости и другим странам Восточной Европы.

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В 1940-х годах политика ленд-лиза (от английских слов lend — давать взаймы; lease — предоставлять в аренду) была программой, в рамках которой США по максимально быстрой и упрощенной процедуре снабжали своих союзников вооружением, транспортом, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Теперь Вашингтон по аналогичной процедуре готов помогать Киеву.



«Каждый день украинцы расплачиваются своими жизнями. А зверства, совершаемые россиянами, переходят все границы, — заявил Джо Байден 9 мая, подписывая закон в Овальном кабинете Белого дома. — Цена борьбы не из дешевых, но уступить такой агрессии — еще дороже».



В администрации Байдена также подчеркнули символичность даты подписания документа. «Этот день должен быть посвящен празднованию мира и единства в Европе, а также победы над нацистами во Второй мировой войне, — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 9 мая. — Но вместо этого Путин извращает историю, меняет или пытается ее изменить, чтобы оправдать свою ничем не спровоцированную и неоправданную войну».

После утверждения закона о ленд-лизе в присутствии нескольких сенаторов и вице-президента США Камаллы Харрис Байден передал ручку, которой подписывал документ, члену Палаты представителей США Виктории Спартц — первому члену Конгресса США, родившемуся в Украине (представляет Республиканскую партию от штата Индиана).

НВ собрал выдержки из свежих материалов западных медиа, которые комментируют окончательное утверждение программы ленд-лиза для Украины.

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Агентство AP отмечает, что публичной церемонией подписания закона о ленд-лизе с участием конгрессменов обеих партий «Вашингтон стремился продемонстрировать единый фронт против российского вторжения в Украину».

«Новый закон в значительной степени носит символический характер, но он вступает в силу как раз в то время, когда Конгресс готов высвободить дополнительные ресурсы в размере $33 млрд долларов или даже более для [поддержки Украины в ходе] этой войны. Все это служит ответом президенту России Владимиру Путину, который воспользовался днем ​​Победы — годовщиной безоговорочной капитуляции Германии и крупнейшим патриотическим праздником в России — чтобы объединить свой народ в поддержку вторжения», — пишет АР.

Агентство напоминает, что несмотря на разногласия между демократами и республиканцами относительно политики Белого дома, «когда дело доходит до Украины, члены Палаты представителей и Сената объединяются, демонстрируя редкое двухпартийное единство». Ранее аналогичную широкую поддержку получили и другие меры, в том числе призывы провести расследование в отношении причастности Владимира Путина к военным преступлениям в Украине, напоминает АР.

The New York Times констатирует, что подписанный Джо Байденом закон о ленд-лизе «отражает исторические отголоски и поворот [истории] вспять в нынешней войне». «Президент Франклин Рузвельт изначально подписал закон о ленд-лизе в 1941 году, чтобы помочь британцам отразить нацистскую агрессию во Второй мировой войне, а позже он был расширен, чтобы помочь и остальным союзникам, включая Советский Союз. Теперь же Москва окажется по другую сторону канала вооружений, поскольку современная версия документа, названная Законом о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act), будет направлять оружие и технику не российским солдатам, а тем, кто с ними воюет». Издание также обращает внимание на символичность даты подписания документа — в тот самый день, когда Россия праздновала 77-ю годовщину разгрома союзниками нацистской Германии, «чему частично способствовал изначальный закон о ленд-лизе».

Отдельную часть материала NYT посвятила анализу того, что ленд-лиз фактически еще глубже вовлекает США в «новую войну в Европе, которая все больше превращается в эпическую схватку с Россией» — даже вопреки тому, что изначально Байден пытался очертить границы участия Вашингтона в этой войне. «Последние дни показали, насколько США оказались вовлечены в войну в Украине», — пишет издание, перечисляя далее такие свидетельства. В дополнение к программе ленд-лиза, которая ускорит поставки оружия, Байден недавно предложил вдобавок выделить $33 млрд военной и гуманитарной помощи Украине, которую демократы Конгресса США надеются расширить еще на $7 млрд, до $40 млрд. Байден также направил свою супругу Джилл с необъявленным визитом в Украину, а разведка США, вероятно, могла помочь ВСУ потопить крейсер Москва и ликвидировать нескольких генералов РФ.

Однако позиция Байдена остается несколько двойственной, констатирует издание. С одной стороны, он показательно подписал ленд-лиз перед камерами, с другой — на днях «отчитал» (по данным NYT), руководителей ЦРУ, Пентагона и директора Национальной разведки за утечку в медиа данных об объеме помощи разведсообщества США. Желая помочь Украине, Белый дом в то же время опасается спровоцировать РФ на дальнейшую эскалацию, а также не хочет потакать российской пропаганде в ее заявлениях о том, что США якобы ведут в Украине прокси-войну.

Несколько опрошенных NYT аналитиков полагают, что администрации Байдена, вероятно, стоит занять более четкую позицию. «Возможно, было бы более эффективно заявить, что наша политика именно такова, и мы готовы иметь дело и разбираться с потенциальной реакцией на эскалацию со стороны Кремля», — полагает Алина Полякова, президент Центра анализа европейской политики и специалист по РФ. А Фредерик Каган, военный эксперт из Американского института предпринимательства, задался вопросом: «Неужели мы [США] разговариваем о красных линиях сами с собой? Мне кажется, именно так», — отметил Каган, высказав опасения, что такой подход может повлиять на скорость предоставления помощи Украине.

Другие же эксперты считают, что Белый дом недаром тщательно следит за неразглашением части информации. Бывший посол США в России Майкл Макфол, подчеркивает разницу между тайной помощью разведки украинским силам и выставлением этого напоказ. «Да, Путин знает, что мы предоставляем разведданные Украине, — сказал Макфол. — Но заявления об этом вслух помогают его публичному нарративу о том, что Россия якобы воюет в Украине с США и НАТО, а не с украинцами».

«Путин хочет, чтобы мы превратили эту войну в прокси-борьбу, — согласна с ним Фиона Хилл, бывший советник по России двух президентов США, а ныне сотрудник Брукингского института. — Путин до сих пор говорит людям за пределами Европы, что это просто повторение холодной войны, мол, не на что и обращать внимание. Но это не прокси-война. Это колониальный захват земли [со стороны РФ]», — акцентировала Хилл.

The Washington Post напоминает, что закон о ленд-лизе был проголосован в Сенате единогласно, а в Палате представителей его поддержали 417 конгрессменов при 10 голосах против. «Это редкое и убедительное проявление двухпартийной поддержки в нынешнем расколотом Конгрессе», — отмечает WP.

Газета напоминает, что перед тем, как документ попал на подпись к Байдену, спикер Палаты представителей США Ненси Пэлоси назвала новый закон о ленд-лизе эхом одной из важнейших глав в истории ХХ века.

«Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине возрождает эту жизненно важную программу, отменяющую затратные по времени ограничения на отправку критически важных оборонных ресурсов в Украину, — напомнила Пэлоси. — И, стоит отметить, очень вовремя. Время крайне важно, когда на карту поставлены жизни».

Издание также прогнозирует, что Палата представителей и Сенат могут принять решение об утверждении дополнительной помощи Украине в размере как минимум $33 млрд уже «в ближайшие недели».

CNN обращает внимание, что во время публичного подписания документа в Овальном кабинете Белого дома Джо Байден сам подчеркнул символичность даты, поскольку 8 мая Европа отмечает окончание боевых действий на континенте во Второй мировой войне, а 9 мая — День Европы, праздник единства, знаменующий годовщину ряда усилий в сфере европейской интеграции, в результате которых был создан Европейский Союз. При этом Байден обрушился с критикой на Путина за то, что его война принесла Европе лишь «беспричинные разрушения».

Телеканал также напоминает, что авторы закона о ленд-лизе считают его сигналом европейским и другим союзникам США. «Этот закон позволит нам своевременно предоставлять Украине необходимое оборудование для защиты от агрессии Путина. Он также является четким сигналом нашим союзникам по НАТО, что им нужно еще больше нарастить усилия в тот момент, когда мы с надеемся найти возможности сделать так, чтобы Украина добилась успеха в этой военной операции, развязанной Путиным», — заявлял ранее сенатор-демократ Бен Кардин, один из инициаторов закона о ленд-лизе.

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