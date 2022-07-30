Байден планирует переизбираться президентом США в 2024 году
Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)
Действующий президент США Джо Байден планирует переизбираться на второй срок в 2024 году.
Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
По словам Жан-Пьер, Байден намерен переизбираться, несмотря на данные соцопросов.
«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», — заявила она.
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