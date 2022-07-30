Байден планирует переизбираться президентом США в 2024 году

30 июля, 01:57
Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Действующий президент США Джо Байден планирует переизбираться на второй срок в 2024 году.

Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.

По словам Жан-Пьер, Байден намерен переизбираться, несмотря на данные соцопросов.

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«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», — заявила она.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   США Джо Байден Дональд Трамп

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