Байден планирует переизбираться президентом США в 2024 году 30 июля, 01:57 Джо Байден (Фото:REUTERS/Elizabeth Frantz)

Действующий президент США Джо Байден планирует переизбираться на второй срок в 2024 году.

Об этом заявила пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.



По словам Жан-Пьер, Байден намерен переизбираться, несмотря на данные соцопросов.

«Президент намерен участвовать в выборах в 2024 году. Мы далеки от этого, поэтому я не буду говорить о частностях, а также опросах общественного мнения, потому что я по эту сторону трибуны», — заявила она.

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