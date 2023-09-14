Байден заявил, что республиканцы хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства 14 сентября, 07:53 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства.

Об этом сообщает Reuters.

По словам Байдена, когда ультраправая законодательница-республиканец Марджори Тейлор Грин была впервые избрана в Конгресс США, она заявила, что первое, что она хочет сделать, это объявить ему импичмент.



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«Я не знаю, почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент… Теперь, насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят закрыть правительство», — сказал Байден донорам во время сбора средств в Вирджинии.

Глава Белого дома добавил, что он встает каждый день, «не зацикливаясь на импичменте».

«У меня есть работа, которую нужно делать. Мне приходится сталкиваться с проблемами, которые затрагивают американский народ, каждый божий день», — сказал он.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это расследование «политическим трюком» и заявила, что республиканцы не представили никаких доказательств против Байдена в ходе расследования деловых операций его сына Хантера Байдена.

13 сентября спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что Палата представителей США начнет официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента американского президента Джо Байдена.

Маккарти заявил, что расследование будет сосредоточено на «обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции» в адрес Байдена.

Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как в январе взяли под свой контроль Палату представителей, однако не нашли конкретных доказательств неправомерных действий Байдена.

Сын президента США Хантер Байден в настоящее время находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными деловыми интересами.