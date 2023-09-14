Байден заявил, что республиканцы хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства
Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)
Президент США Джо Байден заявил, что республиканцы хотят объявить ему импичмент, чтобы остановить работу правительства.
Об этом сообщает Reuters.
По словам Байдена, когда ультраправая законодательница-республиканец Марджори Тейлор Грин была впервые избрана в Конгресс США, она заявила, что первое, что она хочет сделать, это объявить ему импичмент.
«Я не знаю, почему, но они просто знали, что хотят объявить мне импичмент… Теперь, насколько я могу судить, они хотят объявить мне импичмент, потому что хотят закрыть правительство», — сказал Байден донорам во время сбора средств в Вирджинии.
Глава Белого дома добавил, что он встает каждый день, «не зацикливаясь на импичменте».
«У меня есть работа, которую нужно делать. Мне приходится сталкиваться с проблемами, которые затрагивают американский народ, каждый божий день», — сказал он.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала это расследование «политическим трюком» и заявила, что республиканцы не представили никаких доказательств против Байдена в ходе расследования деловых операций его сына Хантера Байдена.
13 сентября спикер Палаты представителей США от Республиканской партии Кевин Маккарти заявил, что Палата представителей США начнет официальное расследование в рамках возможной процедуры импичмента американского президента Джо Байдена.
Маккарти заявил, что расследование будет сосредоточено на «обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции» в адрес Байдена.
Республиканцы ведут расследование в отношении президента с тех пор, как в январе взяли под свой контроль Палату представителей, однако не нашли конкретных доказательств неправомерных действий Байдена.
Сын президента США Хантер Байден в настоящее время находится под федеральным расследованием в связи с возможными налоговыми преступлениями, связанными с его зарубежными деловыми интересами.