Байден впервые отреагировал на угрозы Путина разместить ядерное оружие в Беларуси

29 марта, 06:46
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден впервые отреагировал на угрозы кремлевского диктатора Владимира Путина разместить ядерное оружие в Беларуси.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Это опасный вид разговоров, и это вызывает беспокойство", – заявил Байден.

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25 марта Путин заявил, что планирует разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие. Свое решение он аргументировал тем, что Великобритания передаст Украине боеприпасы с обедненным ураном.

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По словам диктатора, россияне уже переоборудовали десять белорусских самолетов для применения тактического ядерного оружия и передали белорусам ОТРК Искандер, которые могут нести ядерный заряд. Также он заявил, что до 1 июля в Беларуси завершат сооружение хранилища для тактического ядерного оружия.

Заявления Путина подверг критике ряд стран. США сейчас не видят признаков перемещения российского ядерного оружия в Беларусь, ЕС готов ввести санкции. На фоне заявлений главы Кремля Украина требует созвать Совбез ООН.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Владимир Путин Ядерное оружие Беларусь Джо Байден

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