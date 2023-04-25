Байден официально объявил, что идет на второй президентский срок

25 апреля, 13:05
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден официально объявил, что идет на второй срок и будет выдвигать свою кандидатуру на выборах в 2024 году.

Об этом он заявил во вторник, 25 апреля, опубликовав видео в Twitter.

80-летний Байден попросил американцев доверить ему полномочия президента и разрешить «завершить эту работу».

Видео дня

«Вопрос, с которым мы сталкиваемся, состоит в том, будет ли у нас в ближайшие годы больше свободы или меньше. Больше прав или меньше. Я знаю, какой ответ я хочу слышать, и думаю, вы тоже знаете. Сейчас не время для самоуспокоения. Вот почему я баллотируюсь на новый срок», — сказал Байден.

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Видеоролик Байдена начинается с кадров штурма Капитолия 6 января 2021 года и протестов за права на аборт под Верховным судом США. По его словам, «экстремисты MAGA» по всей стране — используют лозунг Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» — угрожают свободам.

Как пишет The New York Times, опрос политического сайта FiveThirtyEigh показывает, что общий рейтинг одобрения работы Байдена — чуть более 42%. Это ниже, чем у 10 из 13 последних президентов США на этом этапе их пребывания в должности.

Последний опрос NBC News показывает, что 70% американцев, в том числе 51% демократов, считают, что Байден не должен баллотироваться на второй срок.

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В ноябре 2022 года о своей кандидатуре на президентских выборах в 2024-м объявил лидер республиканцев Дональд Трамп, против которого в рамках судебного разбирательства официально предъявлены обвинения по уголовному делу.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Джо Байден Президент выборы президент США 2024

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