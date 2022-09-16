Пакет на 600 миллионов долларов. Байден одобрил новые поставки вооружения Украине

16 сентября, 04:42
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Джо Байден на оружейном заводе в США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден на оружейном заводе в США (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Джо Байден одобрил очередной пакет военной помощи для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Согласно меморандуму, который опубликован на сайте Белого дома, деньги также будут направлены на обучения и тренировки военных. Детали поставок в данный момент неизвестны.

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В то же время, источники Reuters сообщили, что пакет будет содержать боеприпасы и системы HIMARS. Вероятно, пакет также будет включать в себя боеприпасы для гаубиц.

Инфографика: НВ
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Неделю назад в Германии прошла очередная встреча министров обороны более 50 стран мира в формате Рамштайн. В этот же день в Киев прибыл с визитом глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Министр обороны США Ллойд Остин после встречи в формате Рамштайн рассказал об оборонных потребностях Украины.

Остин сказал, что сейчас Украине срочно необходимо больше артиллерийских систем и снарядов, противовоздушная оборона, береговая оборона и другие силы и средства.

https://www.youtube.com/watch?v=sifRMFFR34o
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   США Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Джо Байден Вооружение Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины

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