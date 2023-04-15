Байден вскоре официально объявит об участии в президентских выборах
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден в скором времени планирует официально объявить, что будет баллотироваться на второй президентский срок.
Об этом сообщает Reuters.
"Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план – баллотироваться снова", – заявил президент.
В октябре 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.
Также сам Байден не раз заявлял о своих намерениях.