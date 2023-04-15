Байден вскоре официально объявит об участии в президентских выборах

15 апреля, 06:11
Поделиться:
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден в скором времени планирует официально объявить, что будет баллотироваться на второй президентский срок.

Об этом сообщает Reuters.

"Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план – баллотироваться снова", – заявил президент.

Читайте также:
Как уголовное дело сыграет на руку Трампу: объясняет политтехнолог

В октябре 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Видео дня

Также сам Байден не раз заявлял о своих намерениях.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден выборы президент США 2024

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X