Байден вскоре официально объявит об участии в президентских выборах 15 апреля, 06:11 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден в скором времени планирует официально объявить, что будет баллотироваться на второй президентский срок.



Об этом сообщает Reuters.



"Я уже сделал расчеты. Мы объявим об этом относительно скоро. Я говорил вам, что мой план – баллотироваться снова", – заявил президент.

В октябре 2022 года пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

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Также сам Байден не раз заявлял о своих намерениях.