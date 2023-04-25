Обама поддержал решение Байдена об участии в выборах 25 апреля, 19:56 Барак Обама и Джо Байден (Фото:REUTERS/Jason Reed)

Предшественник Джо Байдена на посту президента США Барак Обама поддержал его решение об участии в президентских выборах в 2024 году.

«Горжусь всем тем, что Джо Байден и его администрация выполнили за последние несколько лет. Он выступил за американский народ, и он продолжит это делать, когда его переизберут», — написал Обама на своей странице в Twitter, ретвитнув видеосообщение Байдена о решении баллотироваться.

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Джо Байден заявил о повторном выдвижении своей кандидатуры на должность главы Белого дома в специальном видео, обнародованном 25 апреля. В нем 56-й президент США противопоставляет себя трампистам с их движением (Make America Great Again) и призывает американцев дать ему «завершить работу», смыслом которой Байден называет «борьбу за нашу демократию».

Американские СМИ пишут, что перед Байденом два исторических вызова. Еще никто не претендовал на кресло в Белом доме в таком почтенном возрасте, соревнуясь к тому же с бывшим президентом в роли предполагаемого главного оппонента.

Если Байден победит на выборах, в начале второго срока ему исполнится 82 года, а по окончании каденции — 86. Предыдущим старейшим президентом США был Рональд Рейган, покинувший пост главы Белого дома в 77 лет.

