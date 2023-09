В США вышла новая книга о Байдене. Он называл Путина «школьником-говнюком», считал Зеленского дилетантом и учил Обаму материться 6 сентября, 07:07 Сюжет В свои 80 лет Джо Байден планирует баллотироваться на второй президентский срок (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

5 сентября 2023 года свет увидела новая книга, в которой рассказывается о закулисье первых двух лет работы Джо Байдена на посту президента США и о его личности в целом.

Она называется The Last Politician: Inside Joe Biden’s White House and the Struggle for America’s Future (Последний политик: внутри Белого дома Джо Байдена и борьбы за будущее Америки). Автор этой книги — американский журналист Франклин Фоер, корреспондент журнала The Atlantic и бывший редактор The New Republic.

Фото: Penguin Press

Книга анализирует личность Байдена и первые два года его работы в Белом доме на посту президента США. Журнал Politico уже назвал это издание «первой книгой, которая объясняет Джо Байдена».

Стоит отметить, что во многих разделах книги Фоер не приводит прямых цитат или мнений источников в подтверждение своих оценок. В то же время в официальной аннотации книги говорится о том, что автор имел «эксклюзивный доступ к команде давних советников Байдена».

NV рассказывает о самых интересных фрагментах из этой книги (по материалам и цитатам, опубликованным накануне выхода книги в The Guardian, The New York Times, The Atlantic, The Intelligencer).

«Провал» из-за требований о вступлении Украины в НАТО: первая встреча Байдена и Зеленского

Во время первой встречи в сентябре 2021 года Джо Байдену и Владимиру Зеленскому не удалось установить взаимопонимание, поскольку президента США «разозлили» настойчивость требований украинского лидера о присоединении Киева к НАТО и, как утверждает автор, «абсурдный анализ» динамики развития Альянса. В частности Франклин Фоер излагает тональность встречи в таких словах: «Разочарование Зеленского затмило его способность к логике. После просьб о присоединении к НАТО он перешел к нотациям о том, что эта организация де-факто является историческим реликтом и теряет свое влияние. Он сказал Байдену, что Франция и Германия собираются выйти из НАТО. Это был абсурдный анализ и вопиющее несоответствие. И это разозлило Байдена».

Автор книги субъективно предполагает, что после скандала с телефонным звонком Трампа, в котором тот пытался давить на Зеленского, президент Украины «сохранил чувство обиды» из-за этого эпизода, и «по крайней мере подсознательно, казалось, обвинял» Байдена — «за унижение, которое он [Зеленский] испытал и за политическое неудобство, которое ему пришлось пережить».

Накануне первой встречи президенты Украины и США были невысокого мнения друг о друге, следует из книги Франклина Фоера. Он пишет, что Зеленский считал Байдена слабым — в частности из-за его решения в начале 2021 года отказаться от санкций против российской компании, которая строила газопровод Северный поток — 2. Президент Украины считал, что этот проект подрывает интересы украинской экономики и безопасности. В то же время Байден тоже был не слишком хорошо настроен в отношении Зеленского— в частности из-за дружеских отношений украинского президента с сенатором-республиканцем от Техаса Тедом Крузом, который тоже критиковал газопровод Северный поток — 2. Тогда в знак протеста против позиции Белого Дома Круз заблокировал рассмотрение в Сенате нескольких ключевых назначений в Госдепартамент США. «Понимал он это или нет, но Зеленский был соучастником этого трюка, — пишет Фоер, — Пахло тем, что администрация [Байда] считала дилетантством. По правде говоря, Байден тоже был не очень высокого мнения о своем украинском коллеге».

Автор книги рисует картину несколько пренебрежительного отношения к Владимиру Зеленскому. Так, напоминая о роли Байдена в американо-украинских отношениях во времена президентства Барака Обамы, Фоер отмечает, что бывший вице-президент был «глубоко вовлечен в украинскую политику дольше, чем Зеленский». На тот момент Байдену было 78 лет, а Зеленскому — 43 года, и президент США на правах старшего человека «пытался передать определенную мудрость, которая могла бы сдержать пыл младшего», пишет Фоер.

Официальная стенограмма заявлений Байдена и Зеленского перед их встречей в Овальном кабинете 1 сентября 2021 года демонстрирует взаимоуважение и общие политические цели. Однако, как пишет Фоер, как только встреча началась за закрытыми дверями, Зеленский «казалось, не обращал внимания на сомнения Байдена» и «почти умышленно» игнорировал его «моральный кодекс».

В то же время хозяин Белого дома, как отмечает автор книги, ожидал от президента Украины слов благодарности за поддержку США. Зеленский же «впихнул» в их общение «длинный список требований». Главным из них было вступление Украины в НАТО.

«Даже самые ярые симпатики Зеленского в администрации [Байдена] согласились, что он провалил [встречу]», — пишет Франклин Фоер, по словам которого это якобы свидетельствовало, что в дальнейшем будут лишь «еще более сложные разговоры».

Приводя эти фрагменты, британское издание The Guardian уже предположило, что эти разоблачения Фоера могут «усилить беспокойство Белого дома из-за книги», поскольку война в Украине, а также военная и финансовая поддержка Киева является острой темой в предвыборных дебатах и в Конгрессе США.

«Школьник-говнюк»: Путин глазами Байдена

Интересны заметки Фоера относительно взаимных характеристик Джо Байдена и российского диктатора Владимира Путина.





Однажды Байден описал Путина своему другу как «школьника-говнюка» [asshole schoolkid], пишет Франклин Фоер в своей книге. Цитату приводит Politico, указывая, что Байден имел в виду «Putin’s slouch» — это можно перевести и как внешнюю сутулость Путина, и как его некомпетентность (неформальное значение слова slouch).



С другой стороны, он рассказывает, что после всех усилий российской пропаганды изображать Байдена как немощного старика Путин был поражен, насколько хороша физическая форма президента США, когда они встретились в Женеве в 2021 году, менее чем за год до вторжения РФ в Украину.

«Когда он [Путин] поздоровался с Байденом, то, казалось, был поражен его внешностью. „Хорошо выглядите“, — воскликнул он», — пишет Фоер.

Автор указывает, что Путин, очевидно, был настолько поражен тем фактом, что Джо Байден не был костлявым старцем, что счел нужным отметить это в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда рассказывал ей в телефонном разговоре об итогах встречи. «Президент Байден в очень хорошей форме», — заметил тогда российский диктатор.

Камала Харрис: второстепенная фигура после помощников Байдена в Белом доме

Вице-президент США Камала Харрис получает в основном нелестные характеристики от Франклина Фоера. Он дает понять, что в администрации Джо Байдена она остается относительно второстепенным игроком, к тому же чрезвычайно чувствительна к «любому намеку на критику» и «мгновенно осознает» малейшее недовольство. В итоге, как утверждает Фоер, Харрис «позволяет критике управлять ею», а потому ее усилия достичь значимых результатов в основном напрасны.

Ряд помощников Байдена, такие как Рон Клейн, Майк Донилон и Стив Риккетти, фигурируют в книге как гораздо более важные для функционирования Белого дома, чем вице-президент, отмечает The Intelligencer в своем обзоре книги. «Она второстепенный персонаж, который не играет большой роли во внутренней и внешней политике администрации», — обобщает издание образ Харрис в книге Фоера.

В то же время едва ли не единственный значимый момент, когда Харрис было разрешено вмешаться во внешнюю политику — это ее выступление на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале 2022 года накануне российского вторжения в Украину, которое Фоер как описывает «публичный вотум доверия» Камале Харрис от Байдена. В Мюнхене Харрис последовала тезисам других чиновников администрации Байдена, которые пытались убедить президента Украины Владимира Зеленского серьезно подготовиться к будущему наступлению России.

С другой стороны, отмечает автор, Байден был изначально настроен оказывать Камале Харрис большее уважение — по крайней мере формальное — чем сам он получал от Барака Обамы. Так, Байден называет ее «вице-президентом», а не «моим вице-президентом», как сам он слышал от Обамы.

Возраст Байдена: проблема или преимущество на фоне войны

В США продолжаются дискуссии о том, не слишком ли стар Джо Байден в свои 80 лет, чтобы баллотироваться на второй президентский срок и руководить страной, поэтому в книге Фоера есть упоминания и об этой теме. В частности автор отмечает, как в частном общении Байден «порой признается, что чувствует себя уставшим».

«Его преклонный возраст был препятствием, лишая его энергии, чтобы обеспечить мощное публичное присутствие или способность легко вспоминать имена», — пишет Фоер.

Он также называет «поразительным» тот факт, что Байден почти не проводит встреч или публичных событий с его участием раньше 10:00 утра. «На его публичном имидже сказывается физический упадок и возрастное притупление умственных способностей, которому не могут противостоять никакие таблетки или режим физических упражнений», — отмечает автор книги.

Несмотря на эти прямолинейные замечания Фоер в целом трактует огромный политический опыт Байдена как его важный актив и источник уникальных преимуществ в роли хозяина Белого дома.

В частности, в том же фрагменте книги, где автор пишет об ощущении «усталости», в котором порой признается Байден, он одновременно отмечает, что его действия и решения по поддержке Украины в войне против РФ опираются на «закаленные инстинкты и крепкую уверенность в себе».

Фоер также считает, что в целом для западной проукраинской коалиции президент США старшего возраста якобы имеет свои преимущества — потому что, мол, «является отеческой фигурой для Запада, к кому иностранные лидеры могут обратиться за советом или искать гарантий».

Поэтому Байден является «человеком своего возраста», резюмирует Фоер.

«Блицкриг» Талибана в Афганистане: ярость Джо Байдена, молчаливое недовольство Марка Милли и звонок Хиллари Клинтон в Украину

Фоер пишет, что Джо Байден был в ярости, когда президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну 15 августа 2021 года на фоне стремительного захвата страны талибами во время вывода войск США. Когда советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан принес ему это известие, Байден, который уже три дня находился в отпуске в своей резиденции Кэмп-Дэвид, взорвался: «Оставьте меня в покое!»

По словам Фоера, американские военные планировщики анализировали катастрофические сценарии развития событий в Афганистане чисто теоретически, «но никто не предполагал», что планы на такой случай понадобятся. Разведка США прогнозировала, что афганские военные смогут сдерживать талибов месяцами, хотя уже летом было очевидно, что талибы завоевывают территории быстрее, чем предполагали американские аналитики. Однако в августе все ключевые чиновники Белого дома беззаботно ушли в запланированные отпуска.

Когда же на фоне захвата Афганистана талибами выход войск США превратился в сплошную сумятицу, Байден возмущался тем, что американские СМИ слишком концентрировались на сценах хаоса, отчаяния и паники в аэропорту Кабула. «Либо пресса теряет рассудок, либо я», — сказал тогда президент США своему помощнику. Он был вынужден утверждать, что сцены поспешной эвакуации были неизбежным следствием трудного решения вывести войска США из страны, в правильности которого Байден не сомневался — хотя подобных картин «он никогда не предвидел ни в частных беседах, ни публично», замечает автор книги.

С другой стороны, на фоне внимания прессы к событиям в Кабуле Байден завалил чиновников — в частности посла США в Афганистане Джона Басса — идеями о том, как можно было провести больше эвакуированных через ворота аэропорта. «Почему мы не встречаем их на парковке? Не можем ли мы покинуть пределы аэропорта и забрать их?» — приводит автор книги примеры идей президента США.

В то же время Фоер указывает на ошибки в публичном подходе Белого дома к выводу афганского контингента США еще с апреля 2021 года, когда Джо Байден впервые объявил о решении забрать всех американских военных из Афганистана до 11 сентября 2021 года.

«В речи Байдена была дыра, которую тогда мало кто заметил. Он почти не упоминал афганский народ, даже не выражая наилучших пожеланий нации, которую США оставляют позади, — пишет Фоер, — Очевидно, в его мыслях афганцы были лишь случайностью».

Кроме того, вопросы вызвала и назначенная Байденом дата вывода войск — 11 сентября 2021 года, в 20-ю годовщину терактов 11 сентября. По данным автора книги, это вызвало раздражение генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов США.

«Хотя он никогда официально не жаловался по этому поводу, Милли не понял этого решения. Каким образом почтит память умерших признание поражения в конфликте, который велся от их имени?» — пишет Фоер, напоминая, что решение о военной операции США в Афганистане администрация Джорджа Буша-младшего приняла именно после терактов 11 сентября.

Интересной деталью является также то, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон лично вмешалась в процесс эвакуации из Афганистана, чтобы помочь спастись многим женщинам, чья работа в этой стране сделала их потенциальными мишенями для Талибана. Она передала им указание носить белые шарфы, по которым их могли узнать морские пехотинцы США, охранявшие аэропорт Кабула. Кроме того, Клинтон по собственной инициативе связалась с мировыми лидерами, чтобы найти места для этих женщин в возможных эвакуационных рейсах. Клинтон звонила и лично президенту Украины Владимиру Зеленскому, вызвав раздражение со стороны Джейка Салливана. Ранее он был близким советником Клинтон, но теперь сказал ей: «С какой стати вы звоните украинским властям?». «Мне бы не пришлось звонить, если бы это сделали вы, ребята», — ответила Клинтон, которую цитирует Фоер. Тогда украинские спецназовцы провели несколько блестящих спасательных операций в сердце Кабула, спасая граждан нескольких стран.

Экспресс-курс сквернословия для Обамы

Автор книги свидетельствует, что Байден как-то рассказывал одному из своих друзей, будто в свое время ему пришлось учить Обаму материться с соответствующими интонациями: мол, тот не знал, как правильно произносить «fuck you» — «с правильным удлинением гласных и необходимой твердостью согласных». «Видимо, так, им так полагалось ругаться в башне из слоновой кости [элитарных кругах]», — приведен в книге саркастический комментарий.

Американская пресса предполагает, что эта история свидетельствует о Байдене как о человеке, который был воспитан в прослойке среднего класса и сформировал определенную неприязнь к интеллектуальной элитарности. Мол, в дальнейшем это якобы формировало определенное напряжение с Бараком Обамой, который получил образование в Гарварде.