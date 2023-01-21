Байден о танках Leopard: Украина получит всю необходимую помощь

21 января, 02:18
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден, комментируя поставки в Украину танков Leopard заверил, что ВСУ получат «все необходимое оружие».

Об этом сообщает CNN.

"Украина получит всю необходимую помощь", – заявил Байден.

Инфографика: NV
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В пятницу, 20 января, состоялась восьмая международная встреча в формате Рамштайн, в ходе которой представители 54 стран обсуждали военную помощь Украине. Германия не приняла решения о передаче танков Leopard Украине, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard 2, провели встречу на полях Рамштайна.

Видео дня

Накануне Владимир Зеленский говорил, что ряд стран готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключил, что Варшава может передать Киеву танки, не дожидаясь согласия Германии.

Лондонский Международный институт стратегических исследований (IISS) считает, что Украина должна получить около 100 танков, чтобы начать собственное наступление против России на войне.

https://www.youtube.com/watch?v=SZspisE8zKI
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Танки Джо Байден Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Война России против Украины танки Leopard

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