Байден на год продлил санкции против России 8 апреля, 15:59 Байден на год продлил санкции против России (Фото:REUTERS / Erin Scott)

Президент США Джо Байден в пятницу, 7 апреля, продлил в год действие режима чрезвычайной ситуации на территории Соединенных Штатов, введенного в апреле 2021 года в связи с вредоносной международной политикой РФ.

Соответствующее письмо Байдена спикеру Палаты представителей и главе Сената США обнародовано на сайте Белого дома.

Это позволяет администрации США и в дальнейшем вводить санкции в отношении России.

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В письме уточняется, что указанная вредоносная международная деятельность российского руководства включает, в частности, усилия по подрыву свободных и честных демократических выборов и демократических институтов в США, странах-союзниках и партнерах.

Кроме того, указанная деятельность включает участие и содействие РФ во вредоносной кибердеятельности против США, стран-союзников и партнеров; поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства, осуществление экстерриториальной деятельности, направленной против диссидентов или журналистов, подрыв безопасности в странах и регионах, важных для национальной безопасности США, нарушение устоявшихся принципов международного права.



По мнению Байдена, указанные действия РФ «продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

«Поэтому я решил, что необходимо продлить чрезвычайную ситуацию, объявленную в указе 14024, в отношении определенной вредоносной внешней деятельности правительства Российской Федерации», — подытожил он.



Продление режима ЧС в США на год означает и продление ряда ранее введенных Вашингтоном санкций против РФ на тот же срок.



В США введение режимов ЧС позволяет президенту страны принимать дополнительные меры для решения той или иной проблемы. Отменить режим ЧС, если он сочтет это необходимым, может Конгресс.