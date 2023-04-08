Байден летом официально объявит о намерении баллотироваться на второй срок — СМИ 8 апреля, 07:13 Джо Байден (Фото:Kenny Holston/Pool via REUTERS)

Президент США Джо Байден подтвердил нескольким должностным лицам, что «точно будет баллотироваться» на второй срок. Однако он может официально объявить об этом только летом.

Об этом пишет CNN.



По данным источников, Байден сосредоточен на завершении работы для американских семей и борьбе за фундаментальные права, такие как свобода выбора. Потенциальная кандидатура Байдена связана с медленным началом кампаний потенциальных кандидатов от Республиканской партии. По данным издания, единственными основными кандидатами от Республиканской партии, которые официально объявили о баллотировании, являются бывший президент Дональд Трамп, бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

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