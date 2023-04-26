80-летний капитан. Каким президентом оказался Джо Байден, чего достигла вместе с ним Америка и проголосует ли за него второй раз 26 апреля, 17:32 NV Премиум Среди успехов 46-го президента США Джо Байдена аналитики называют ряд законодательных инициатив и возобновление международного влияния Америки (Фото:Jonathan Ernst / REUTERS)

После того, как Джо Байден официально объявил о своем намерении баллотироваться на второй срок, NV, с помощью американских политологов, собрал его главные президентские достижения, предвыборные обещания накануне новой гонки, а также выяснил, какие у него шансы на переизбрание.

Во вторник, 25 апреля, президент США Джо Байден объявил о старте своей предвыборной кампании. Это произошло ровно через четыре года после его вступления в гонку за президентское кресло, из которой он вышел победителем в ноябре 2020-го. В своей предыдущей кампании политик заявил, что на кону его соперничества с тогдашним президентом Дональдом Трампом — «душа» нации. На этот раз в потенциальном соревновании с тем же соперником Байден обещает защитить американские свободу и демократию.

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Хотя более чем за два года президентства Байдену не удалось объединить крайне поляризованное американское общество, на его счету немало достижений — таких как успехи в продвижении экономически и общественно важных законопроектов в Конгрессе, а также возобновление американского лидерства на геополитической арене через объединение союзников вокруг помощи Украине.

«Думаю, среди ключевых аргументов Байдена будет то, что он вывел США из бед пандемического кризиса, руководил процессами экономического роста и значительного национального инвестирования в инфраструктуру и технологии, а также олицетворяет защиту демократии и международного влияния Америки от угрозы со стороны ориентированных на Трампа республиканцев», — формулирует Дэвид Хопкинс, доцент кафедры политологии в Бостонском колледже.