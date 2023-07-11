Кричит и ругается матом. Окружение Байдена рассказало СМИ о его «вспыльчивом характере» за закрытыми дверями 11 июля, 15:27 Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

За закрытыми дверями 80-летний президент США Джо Байден нередко повышает голос и ругается. Из-за его «вспыльчивого характера» некоторые помощники стараются избегать встреч с ним один на один. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.



Как пишет издание, под горячую руку Байдена не хотели бы попасть помощники как высшего, так и низшего ранга. Некоторые из них говорят, что гнев американского лидера отражает его высокие ожидания от сотрудников.

По словам собеседников Axios, Байден употребляет ругательства вроде «Черт возьми, как ты, бл*ха, этого не знаешь?», «Не пи*ди!» и «Иди на*уй отсюда!».



«Непубличные вспышки гнева показывают, что портрет Байдена в качестве менеджера и президента более сложный, чем его тщательно культивируемый имидж доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки Aviator и мороженое», — пишет Axios.

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Помощники президента говорят, что услышать его крик стало «внутренней церемонией посвящения в Белом доме», а если он не повысит голос, «это может быть признаком того, что он вас не уважает».



Некоторые из окружения думают, что Байдену стоило бы время от времени демонстрировать свой темперамент на публике, чтобы успокоить американцев, которые считают его слишком старым для должности, а оппоненты называют «сонным Джо».