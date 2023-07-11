Кричит и ругается матом. Окружение Байдена рассказало СМИ о его «вспыльчивом характере» за закрытыми дверями

11 июля, 15:27
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

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За закрытыми дверями 80-летний президент США Джо Байден нередко повышает голос и ругается. Из-за его «вспыльчивого характера» некоторые помощники стараются избегать встреч с ним один на один. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.

Как пишет издание, под горячую руку Байдена не хотели бы попасть помощники как высшего, так и низшего ранга. Некоторые из них говорят, что гнев американского лидера отражает его высокие ожидания от сотрудников.

По словам собеседников Axios, Байден употребляет ругательства   вроде «Черт возьми, как ты, бл*ха, этого не знаешь?», «Не пи*ди!» и «Иди на*уй отсюда!».

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«Непубличные вспышки гнева показывают, что портрет Байдена в качестве менеджера и президента более сложный, чем его тщательно культивируемый имидж доброго дядюшки, который любит солнцезащитные очки Aviator и мороженое», — пишет Axios.

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Помощники президента говорят, что услышать его крик стало «внутренней церемонией посвящения в Белом доме», а если он не повысит голос, «это может быть признаком того, что он вас не уважает».

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Некоторые из окружения думают, что Байдену стоило бы время от времени демонстрировать свой темперамент на публике, чтобы успокоить американцев, которые считают его слишком старым для должности, а оппоненты называют «сонным Джо».

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Джо Байден Характер

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