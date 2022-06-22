Байден хочет отменить налог на бензин в США — Reuters 22 июня, 05:22 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден намерен призвать Конгресс приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон. Таким образом он намерен стимулировать снижение цен на топливо.

Об этом сообщает Reuters.

В понедельник, 20 июня, Байден заявил, что рассматривает вопрос о том, стоит ли призвать к паузе в налогообложении, поскольку США пытаются справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией. Идея налоговых каникул на бензин и дизель столкнулись с серьезной оппозицией в Конгрессе, в том числе среди многих демократов.

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