Но решение еще не принято. Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок

23 октября, 04:22
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Выборы пройдут в 2024 году.

Об этом он сказал в интервью MSNBC.

 Я не утвердил это официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение», – сказал американский лидер.

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Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что «целый ряд правил вступает в действие», как только он это сделает.

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После президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден

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