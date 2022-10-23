Но решение еще не принято. Байден заявил о намерении баллотироваться на второй срок 23 октября, 04:22 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден выразил желание баллотироваться на второй президентский срок. Выборы пройдут в 2024 году.

Об этом он сказал в интервью MSNBC.



Я не утвердил это официальное решение, но это мое намерение. Мое намерение снова баллотироваться. И у нас есть время, чтобы принять это решение», – сказал американский лидер.

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Байден объяснил, что еще не объявил официально о своей кандидатуре, потому что «целый ряд правил вступает в действие», как только он это сделает.

После президент США добавил, что первая леди Джилл Байден поддерживает его в намерении снова идти на выборы в 2024 году.