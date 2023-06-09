В Белом доме допустили, что Бен Уоллес возглавит НАТО

9 июня, 06:33
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Бен Уоллес сейчас возглавляет Минобороны Великобритании (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Бен Уоллес сейчас возглавляет Минобороны Великобритании (Фото:REUTERS/Caroline Chia)

Глава Белого дома Джо Байден допустил, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес может возглавить блок НАТО.

Байден отметил, что для этого понадобится консолидированная позиция стран внутри Альянса. В то же время, глава Белого дома подчеркнул профессиональность Уоллеса.

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Бен Уоллес выразил заинтересованность в том, чтобы стать следующим генеральным секретарем НАТО 18 мая во время поездки в Берлин.

По словам Уоллеса, эта должность — «фантастическая работа, и НАТО является невероятно важной частью всех наших гарантий». В то же время, он подчеркнул, что такое решение должен принимать не он, а другие союзники по Альянсу.

Премьер-министр Британии Риши Сунак не сказал прямо, поддержит ли он кандидатуру Уоллеса, однако подчеркнул, что тот «пользуется большим уважением среди своих коллег за ту роль, которую он сыграл».

«Сейчас он сосредоточен на поддержке Украины. И он прекрасно справляется с этой задачей», — сказал Сунак.

Ранее нынешний генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что покинет пост осенью 2023 года.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Великобритания НАТО Джо Байден Бен Уоллес

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