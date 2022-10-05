Белый дом подтвердил намерения Байдена баллотироваться на второй срок

5 октября, 02:11
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Джо Байден будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.

Байден сообщил о своем намерении участвовать в президентских выборных гонках американскому активисту, борцу за гражданские права афроамериканцев, священнику Элу Шарптону. Такое заявление президента прозвучало в частном разговоре.

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«Президент сам об этом сказал: он намерен баллотироваться в 2024 году», — заявила Жан-Пьер.

Она сказала, что не может много говорить о выборах 2024 года из-за закона Хэтча, который запрещает сотрудникам органов исполнительной власти заниматься политической деятельностью.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   США Джо Байден Белый дом Дональд Трамп

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