В центре Москвы начали глушить GPS из-за подготовки к параду 9 мая — росСМИ 4 мая, 13:00 Кремлевский режим готовится к параду 9 мая в центре Москвы на фоне участившихся случаев «бавовны» в регионах (Фото:Evgenia Novozhenina/Reuters)

В центре столицы России Москвы начали глушить навигацию из-за подготовки к параду 9 мая.

Как сообщает издание Baza, GPS работает со сбоями, навигацию глушат в пределах Бульварного и Садового кольца.

«Сотрудникам полиции в Москве объявили, что на время подготовки к параду победы будет активирована смена локации GPS. Навигаторы могут работать со сбоями — то есть вы можете стоять на Тверской, а ваша локация на картах будет в районе Внуково», — говорится в сообщении.

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СМИ подчеркнули, что такое уже случалось ранее, но обычно навигацию глушили только рядом с Кремлем.

В последние дни в разных регионах РФ участились случаи «бавовны» и пожаров на заводах НПЗ.

Также стало известно, что 3 мая два беспилотника пытались атаковать Кремль. Украина отрицает причастность к инциденту, а эксперты говорят, что это выгодно Москве.

На фоне этого уже в 21 городе России отменили парады на 9 мая. Также оккупанты отказались от его проведения в захваченном Крыму.



