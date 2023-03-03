В российском Краснодаре произошел взрыв, в районе летного училища начался пожар — фото, видео 3 марта, 14:44 В Краснодаре прозвучали громкие взрывы, а затем начался пожар (Фото:Типичный Краснодар/Telegram)

Днем в пятницу, 3 марта, в российском Краснодаре прогремели взрывы.

Местные Telegram-каналы сообщают, что после этого в районе улицы Дзержинской, где находится Высшее военное училище им. Серова, начался пожар. В небо поднимались клубы дыма.

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Сообщается, что взрывы были такой силы, что в домах «задрожали окна», а в машинах сработали сигнализации.

В МЧС РФ утверждают, что возгорание произошло на поле. Но на видео, которое появилось в соцсетях, видно, что горит территория летного училища.

Власти Краснодара не комментируют инцидент.

28 февраля в разных регионах России произошла серия загадочных взрывов и других случаев, связанных с появлением неизвестных беспилотников.

В частности, рядом с объектом Газпрома в Подмосковье упал беспилотник — по данным Telegram-каналов, его нашли в районе газо-компрессорной станции компании в Коломенском районе.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина не наносит ударов по территории России и ведет оборонную борьбу для деоккупации всех своих территорий.





