Срывало крыши, падали деревья. На Батуми обрушился мощный ураган, есть погибший и пострадавшие — видео

29 марта, 17:48
Поделиться:
Ветер ломал деревья и сносил крыши (Фото:Скриншот/twitter.com/mikkulakov)

Ветер ломал деревья и сносил крыши (Фото:Скриншот/twitter.com/mikkulakov)

На Батуми и другие приморские города Грузии во вторник, 28 марта обрушился мощный ураган, в результате которого один человек погиб, трое пострадали.

Об этом сообщает сайт Новости — Грузия.

МВД Грузии сообщило, что погиб человек, который находился в машине в момент, когда на нее рухнуло дерево. Также известно о троих пострадавших, среди них один несовершеннолетний.

Видео дня

Читайте также:
Штормовое предупреждение. Какие области обойдет стороной сильный ветер

По словам очевидцев, ветер начался неожиданно. Теплая, солнечная погода сменилась ураганным ветром буквально за несколько минут. В это время закончился рабочий день и очень много людей находились на улице, возвращаясь домой или гуляя.

https://twitter.com/Batumelebi_ge/status/1640765498521518081?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1640765498521518081%7Ctwgr%5Ef4f423f96a164c617e5473592956bb2c16b81c28%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eurointegration.com.ua%2Fnews%2F2023%2F03%2F29%2F7158865%2F
https://twitter.com/Qope87/status/1640763194435141661

Во вторник, 28 и в среду, 29 марта в результате непогоды в Киевской области произошли аварии на электросетях, в Одессе ветер повалил деревья.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Грузия Ураган Батуми Погода

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X