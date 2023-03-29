Срывало крыши, падали деревья. На Батуми обрушился мощный ураган, есть погибший и пострадавшие — видео 29 марта, 17:48 Ветер ломал деревья и сносил крыши (Фото:Скриншот/twitter.com/mikkulakov)

На Батуми и другие приморские города Грузии во вторник, 28 марта обрушился мощный ураган, в результате которого один человек погиб, трое пострадали.

Об этом сообщает сайт Новости — Грузия.

МВД Грузии сообщило, что погиб человек, который находился в машине в момент, когда на нее рухнуло дерево. Также известно о троих пострадавших, среди них один несовершеннолетний.

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По словам очевидцев, ветер начался неожиданно. Теплая, солнечная погода сменилась ураганным ветром буквально за несколько минут. В это время закончился рабочий день и очень много людей находились на улице, возвращаясь домой или гуляя.

Во вторник, 28 и в среду, 29 марта в результате непогоды в Киевской области произошли аварии на электросетях, в Одессе ветер повалил деревья.