В районе поисков подводной лодки Титан в Атлантике нашли обломки, операция продолжается

22 июня, 19:26
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Обломки Титаника под водой (Фото:Reuters)

Обломки Титаника под водой (Фото:Reuters)

В четверг, 22 июня, Береговая охрана США заявила, что обнаружила обломки в районе поисков батискафа Титан, который проводил экскурсии для туристов к затонувшему Титанику в Атлантическом океане.

Об этом сообщает пресс-служба Береговой охраны в Twitter.

Считается, что кислород на борту судна с пятью людьми уже закончился.

Эксперты оценивают информацию. Ранее Береговая охрана заявила, что поисково-спасательная операция продолжается.

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22 июня сообщалось, что поиски батискафа Титан приближаются к финальной точке, поскольку запасы кислорода для людей на подводной лодке заканчиваются.

Об исчезновении в Атлантическом океане подводной лодки, которая использовалась для осмотра туристами обломков Титаника, стало известно 19 июня.

21 июня береговая охрана США сообщила, что канадские спасатели услышали звуки «ударов» в месте, где она исчезла.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   США Титаник Атлантический Океан Подлодка

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