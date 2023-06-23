США зафиксировали звук взрыва батискафа Титан через несколько часов после его погружения — WSJ 23 июня, 11:31 Батискаф Титан (Фото:OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS)

Сверхсекретная подводная акустическая система Военно-морских сил США зафиксировала звук взрыва батискафа Титан через несколько часов после его погружения. Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на официальных лиц, участвовавших в поисковой операции.



Неназванный представитель Пентагона рассказал изданию, что ВМС США начали прослушивать район возможного пребывания Титана почти сразу после того, как потеряли с ним связь.



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Вскоре акустическая система зафиксировала то, что посчитала звуком взрыва, в том месте, где в конце концов нашли обломки, пишет WSJ. Информацию передали поисковым бригадам.

По словам официальных лиц США и Канады, спасатели «услышали» несколько типов шумов, в частности тот, который, вероятно, вызвал взрыв подводной лодки.

«Похоже, что Титан взорвался в воскресенье на пути к Титанику вскоре после того, как контакт был потерян на глубине около 9000 футов (2750 м)», — заявил собеседник газеты, ознакомленный с этим вопросом.

Вечером 22 июня в береговой охране США подтвердили, что нашли обломки пропавшего батискафа Титан, пассажиры которого направлялись к месту крушения Титаника. Часть обнаружили на расстоянии около 490 метров от носовой части затонувшего лайнера.

Члены экипажа погибли. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман Давуд, француз Поль-Анри Наржоле, который более 30 лет изучал Титаник, и исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш.

19 июня стало известно, что в Атлантическом океане пропала подлодка Титан, на которой туристы отправлялись к обломкам затонувшего Титаника. Кислорода на судне хватало на 96 часов.

Длина подлодки всего 6,7 метра, ширина — 2,8 метра, высота — 2,5 метра. Стоктон Раш говорил, что судно управляется джойстиком для видеоигр и уверял, что его конструкция безопасна. В то же время, по данным СМИ, бывший сотрудник OceanGate Дэвид Лохридж был обеспокоен «потенциальной опасностью для пассажиров Титана». Также СМИ сообщали, что экипаж не может открыть люк изнутри без посторонней помощи.