На подводной лодке, которая исчезла в районе крушения Титаника, заканчивается воздух 22 июня, 15:45 Пропавшая подводная лодка Титан (Фото:OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS)

В четверг, 22 июня, береговая охрана США заявила, что поиски батискафа Титан, который проводил экскурсии туристам к затонувшему Титанику в Атлантическом океане, приближаются к финальной точке. Запасы кислорода для людей на подводной лодке заканчиваются.

Об этом сообщает Sky News.

По данным береговой охраны США, запас воздуха в подводном аппарате будет исчерпан сегодня в 14:08 по киевскому времени. Однако, если туристы приложили усилия для экономии кислорода, возможно, его может хватить на более длительный период.

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Даже в случае, если Титан найдут в ближайшее время, то процесс поднятия его на поверхность и эвакуации людей займет определенное время. Эта задержка уменьшает шансы на выживание пяти подводных туристов.

Об исчезновении в Атлантическом океане подводной лодки, которую использовали для осмотра туристами обломков Титаника, стало известно 19 июня.

21 июня береговая охрана США сообщила, что канадские спасатели услышали звуки «ударов» в месте, где она исчезла.