Катастрофа батискафа Титан. Мать погибшего 19-летнего парня уступила сыну место, чтобы тот побил мировой рекорд 26 июня, 19:45 19-летний погибший Сулеман Давуд с отцом (Фото:BBC)

Мать 19-летнего погибшего Сулемана Давуда уступила место сыну, чтобы он установил мировой рекорд по сборке кубика Рубика на подводной лодке Титан, которая направлялась к обломкам Титаника.

Об этом BBC рассказала мама парня Кристин Давуд.

Женщина сначала должна была совершить путешествие к Титанику со своим мужем, но из-за введения ковідних ограничений, эта поездка была отменена. Позже она решила передать свое место сыну, потому что он также мечтал побывать там.

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По ее словам, Сулеман был большим поклонником кубика Рубика и носил его всегда с собой, собирая за 12 секунд.

«Он сказал: Я собираюсь разгадать кубик Рубика на глубине 3,700 метров под морем на Титанике», — сказала мать погибшего и рассказала, что он подал заявку в Книгу рекордов Гиннеса.

Момент установления рекорда должен был снять на камеру его отец Шахзада. Он тоже погиб.

Сулеман был студентом Стратклайдского университета в Глазго и сыном британского бизнесмена Шахзады Давуда, который происходил из влиятельной и состоятельной семьи в Пакистане.

Кристин Давуд и ее дочь находились на судне поддержки подводной лодки Полярный принц, когда поступила информация о потере связи с Титаником.

19 июня стало известно, что в Атлантическом океане исчезла подводная лодка Титан, на которой туристы отправились к обломкам затонувшего Титаника. Кислорода на судне хватало на 96 часов.

Вечером 22 июня в береговой охране США подтвердили, что нашли обломки пропавшего батискафа Титан. Часть обнаружили на расстоянии около 490 метров от носовой части затонувшего лайнера.

Члены экипажа погибли. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, француз Поль-Анри Наржоле, который более 30 лет изучал Титаник, и исполнительный директор компании OceanGate Стоктон Раш.

25 июня Совет по безопасности на транспорте Канады заявил, что начинает собственное расследование причин аварии на подводном аппарате.