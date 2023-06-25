Канада начала собственное расследование катастрофы на батискафе Титан 25 июня, 17:24 Субмарина использовалась с 2021 года (Фото:Экспедиция OceanGate)

Совет по безопасности на транспорте Канады заявил, что начинает собственное расследование причин аварии на подводном аппарате Титан, который направлялся к обломкам Титаника.

Об этом сообщает France 24.

Сейчас проводится опрос экипажа корабля Polar Prince, с которым Титан путешествовал к месту погружения.

По данным СМИ, 16 июня судно Polar Prince вышло из Ньюфаундленда и буксировало подводный аппарат Титан. На борту находился 41 человек, в том числе 17 членов экипажа и еще 24 человека. Из них пять человек, которые впоследствии погибли на борту субмарины.

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«Мы проводим расследование в Канаде, учитывая, что это было судно под канадским флагом, которое вышло из канадского порта и было причастно к этому событию, хотя и в международных водах», — заявила председатель Совета по безопасности на транспорте Кэти Фокс.

Она также добавила, что Канада готова делиться собранной информацией с другими учреждениями, в частности с Национальным советом безопасности на транспорте США и Береговой охраной США.

«Наше расследование пойдет туда, куда нас приведут доказательства. Мы не хотим дублировать усилия. Мы хотим сотрудничать», — подчеркнула она.

19 июня стало известно, что в Атлантическом океане исчезла подводная лодка Титан, на которой туристы отправлялись к обломкам затонувшего Титаника. Кислорода на судне хватало на 96 часов.



Вечером 22 июня в береговой охране США подтвердили, что нашли обломки пропавшего батискафа Титан, пассажиры которого направлялись к месту крушения Титаника. Часть обнаружили на расстоянии около 490 метров от носовой части затонувшего лайнера.

Члены экипажа погибли. На борту находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, француз Поль-Анри Наржоле, который более 30 лет изучал Титаник, и исполнительный директор OceanGate Стоктон Раш