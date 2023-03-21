В России обвинили в дезертирстве бойцов батальона Алга: его разгромили ВСУ под Угледаром 21 марта, 14:17 Украинские Силы обороны дважды разгромили батальон Алга (Фото:Shannon Stapleton/Reuters)

Вернувшихся в Россию добровольцев батальона Алга собираются обвинить в дезертирстве. Ранее его дважды разгромили украинские Силы обороны — в Херсонской области и под Угледаром.

Как сообщает российское издание Важные новости, батальон Агла был сформирован в Казани из добровольцев, изъявивших желание воевать против Украины. Контракт каждого бойца был рассчитан на четыре месяца.

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По истечении четырехмесячного контракта оккупанты сдали оружие и написали рапорты об увольнении. Документы подписали командиры роты и батальона, но командир 72-й бригады отказался ставить подпись без объяснения причин. Тогда захватчики самовольно оставили часть и вернулись домой.

Сейчас в отношении них ведется проверка по уголовному делу по части 5 статьи 337 УК (Самовольное оставление части или места службы продолжительностью свыше одного месяца в условиях вооруженного конфликта) и статье 338 УК (Дезертирство).

41-летний наемник из Татарстана рассказал, как батальон Алга сначала разгромили в Херсонской области.

«Меня контузило [во время контрнаступления украинской армии] на Херсонском направлении, на правом берегу Днепра. Мы стояли в 800 метрах от них, держали оборону, чтобы они не пошли. Сами штурмовать не могли: они стояли на высоте, мы внизу, нас видели как на ладони», — говорит он.

По его оценкам, тогда погибло около половины батальона.



«По телевизору не говорят об этом, но 6 февраля [при наступлении] в сторону Угледара батальон Алга положили практически полностью. После положили оренбургский батальон, башкирский батальон. Там, где были именно добровольцы. Мой товарищ-сослуживец, который сейчас в госпитале, рассказывает, что разведки не было, артобстрела разведочного не было. В каждом БТРе по восемь-десять человек, а как поехали ― некоторые даже не поняли, что произошло», — жалуется оккупант.

Он рассказал, как после окончания срока контракта — написал рапорт на увольнение. Командир отказался подписывать документ, однако наемник вместе с товарищами сложили оружие и уехали домой.

Теперь в России их обвиняют в дезертирстве и планируют судить.

«После этих войн уже нет страха: посадят ― значит, посадят. Просто получается неприятно. Вроде пришли добровольцами, а получается, что мы еще и плохие», — сетует оккупант.

Ранее в американском Институте изучения войны (ISW) предположили, что российские войска могут готовиться к возобновлению наступления в районе Угледара, хотя постоянные проблемы с личным составом и боеприпасами, вероятно, и дальше будут мешать их продвижению.

