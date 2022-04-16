ФСБ вывезла в неизвестном направлении боевика «ДНР» Басурина после того, как он раскрыл планы РФ осуществить химатаку на Азовсталь — ГУР

16 апреля, 17:35
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Боевик «ДНР» Басурин попал под зачистку РФ (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

Боевик «ДНР» Басурин попал под зачистку РФ (Фото:REUTERS / Alexander Ermochenko)

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ вывезла в неизвестном направлении боевика российской марионеточной террористической группировки «ДНР», «заместителя командующего» корпуса «минобороны» псевдореспублики Эдуарда Басурина после его заявления о химической атаке на завод Азовсталь в Мариуполе.

Война России против Украины — главные события 16 апреля

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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По данным украинской разведки, продолжаются репрессии по поводу командиров российской армии, которые «не оправдали высокого доверия» и ожиданий руководства РФ и фактически проваливают задачи в войне против Украины.

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В частности, установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ Басурина вывезли в неизвестном направлении. Расправу над ним связывают с неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя.

Это не единственный случай «решение вопроса» со стороны российских спецслужб в отношении командиров, по разным причинам попавших в «черный список».

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Так, с 24 апреля по 2 марта в оккупированной Горловке работала комиссия из РФ, которая должна была выявить причины текущего некомплекта 3-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск.

Выяснилось, что согласно докладам командиров в 3-й ОМСБР к началу войны была на 100% укомплектована личным составом. Однако после начала боевых действий выяснилось, что реальное наличие военнослужащих составило около 55% штатного расписания.

После установления фактов несоответствия двое командиров батальонов были взяты под арест и вывезены в неизвестном направлении гражданскими лицами (вероятно сотрудниками ФСБ). Дальнейшая судьба уже бывших командиров неизвестна.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/292906096354151

Применение Россией химического оружия на Азовстали: что известно

11 апреля полк Азов сообщил, что российские оккупанты использовали против украинских военных и гражданских в Мариуполе неизвестное ядовитое вещество, сброшенное с беспилотника. У пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность и нарушение координации.

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Позже лидер Азова Андрей Белецкий уточнил, что российские оккупанты применили химическое оружие против украинских защитников на заводе Азовсталь в Мариуполе, пострадали три человека.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что у Минобороны США сейчас нет доказательств того, что в Мариуполе российские оккупанты применили химическое оружие.

В день атаки боевик «ДНР» Эдуард Басурин заявил, что «надо разобраться с блокировкой завода» и «обратиться в химические войска».

В то же время российские оккупанты начали распространять фейки о якобы применении химического оружия украинскими военными. Украинские власти отметили, что украинские военные полностью выполняют Конвенцию о запрещении химического оружия.

Редактор: София Лазарова

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