Баскская террористическая группировка ETA попросила прощения у своих жертв и их родственников

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Баскская группировка ETA извинилась за причиненную боль

Баскская группировка ETA извинилась за причиненную боль

Подпольная баскская сепаратистская группировка ETA обратилась с извинениями к своим жертвам и их родственникам.

В заявлении, которое обнародовала газета Gara, ETA просит простить боль и непоправимый вред, причиненный за десятилетия вооруженной борьбы за независимость Басконии.

Авторы заявления утверждают, что стремятся продемонстрировать уважение к "погибшим, раненым и жертвам действий ETA".

Накануне стало известно, что в начале мая состоится самороспуск баскской группировки ETA.

ETA выступает за независимость Страны басков - семи провинций на севере Испании и юго-западе Франции.

Организация прекратила вооруженную борьбу за независимость Страны басков в 2011 году, заявив о продолжении борьбы политическими мирными методами. Однако некоторые ее члены отказались сложить оружие.

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