Баскская группировка ETA объявила о самороспуске после 50 лет борьбы за независимость

Организация баскских сепаратистов ETA объявила о самороспуске, что является последним шагом в 50-летней истории вооруженной борьбы за независимость Басконии.

Об этом говорится в письме ETA, обнародованном в среду, 2 мая, передает AFP.

"ETA полностью распустила все свои ячейки и объявила о прекращении своей политической деятельности", - говорится в письме, датированном 16 апреля и адресованном группам, вовлеченным в мирные переговоры.

Ожидается, что представители ETA сделают еще одно заявление о прекращении своей деятельности в четверг, возможно, в формате видео.

В своем письме ЕТА предупредила, что самороспуск не прекратит давний "конфликт" между баскскими территориями и Испанией и Францией.

Фото: EPA

Напомним, что в апреле баскская организация ETA заявила, что намерена прекратить свое существование. А также обратилась с извинениями к своим жертвам и их родственникам.

ETA была создана в 1959 году для борьбы за независимость Страны Басков - семи провинций на севере Испании и юго-западе Франции. Баскских сепаратистов обвиняют в гибели не менее 800 человек.

Организация прекратила вооруженную борьбу за независимость Страны Басков в 2011 году, заявив о продолжении борьбы политическими мирными методами. Однако некоторые ее члены отказались сложить оружие.