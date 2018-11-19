Барнье предложил продлить переходной период после Brexit до 2022 года

Мишель Барнье, который ведет со стороны Европейского союза переговоры об условиях выхода Великобритании из ЕС, предложил продлить переходной период после Brexit до 2022 года.

Барнье считает, что два дополнительных года пойдут на пользу соглашению о торговых отношениях ЕС и Британии, передает The Guardian.

"В переходный период, который британское правительство предпочитает назвать периодом реализации, Великобритания будет обязана жить в соответствии со всеми законами ЕС и решениями Европейского суда", - заявил Барнье.

Ранее Великобритания и Европейский Союз согласовали план по Brexit. Лондон заплатит за выход из ЕС около 39 миллионов фунтов стерлингов. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что окончательное соглашение по выходу Великобритании из ЕС могут принять уже 25 ноября, "если не произойдет ничего чрезвычайного".

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Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен лишь один раз, однако пока неизвестно, какова может быть его максимальная продолжительность.

23 июня 2016 года британцы на референдуме сказали "нет" сохранению членства Великобритании в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против - 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.