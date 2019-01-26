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Банк Англии отказался вернуть правительству Мадуро золотые слитки на сумму 1,2 миллиарда долларов - СМИ

Сегодня, 06:43
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ЕРА

Николас Мадуро

Информационное агентство Bloomberg сообщает, что Банк Англии ответил отказом на просьбу правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро вернуть в страну золотые слитки на сумму 1,2 млрд долларов.

По данным издания, решение было принято после того, как госсекретарь США Майк Помпео и советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, "лоббировали своих британских коллег помочь им отлучить режим Мадуро от его зарубежных активов".

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Напомним, что 23 января спикер оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо принял присягу в качестве "исполняющего обязанности президента".

Президент США Дональд Трамп сразу же заявил, что признает лидера оппозиции Венесуэлы "временным президентом". В то же время президент РФ Владимир Путин лично выразил президенту Николасу Мадуро свою поддержку.

В ответ Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и дал американским дипломатам 72 часа, чтобы покинуть страну.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино и военные поддержали Мадуро, обвинив оппозицию в госперевороте.

Теги:   Англия Николас Мадуро Венесуэла

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