Военнослужащие ВВС проводят расследование на месте происшествия после того, как учебный самолет F-7 упал на школу и колледж Milestone, Бангладеш, 22 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

В результате падения военного самолета на школу в Бангладеш погибли по меньшей мере 27 человек, 17 из них — дети. Об этом сообщает BBC .

Самолет F-7 врезался в школу и колледж Milestone в столице страны Дакке, когда ученики только что вышли из класса. По меньшей мере 170 человек получили ранения.

Вооруженные силы Бангладеш заявили, что самолет потерпел механическую неисправность после взлета на учения. Пилот самолета был среди погибших. По авиакатастрофе будет проведено расследование.

Фото: REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

BBC пишет, что падение самолета стало самой смертоносной авиационной катастрофой, которую Бангладеш видел за последние десятилетия.

Milestone — это частное заведение, в котором учится около 2 тысяч учеников, от дошкольного до старшего школьного возраста.

Фото: REUTERS/Stringer

Большинству пострадавших от 10 до 15 лет, они в основном получили ожоги авиационным топливом, отмечает BBC.

Авиакатастрофа произошла 21 июля в учебное время. Сообщалось, что самолет упал на крышу столовой учебного заведения.