В Бангладеш истребитель упал на школу, есть раненные

21 июля, 14:04
В Бангладеш истребитель упал на школу (Фото: REUTERS/Stringer)

Учебный военный самолет ВВС Бангладеш упал на территорию школы и колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке днем 21 июля. Есть жертва и раненые.

Об этом сообщает Reuters.

«Учебный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (по местному времени — ред.)», — говорится в заявлении отдела по связям с общественностью военного ведомства.

На видео последствий катастрофы видно большой пожар на поляне, с которой в небо поднимался густой дым. По меньшей мере четыре человека получили ранения и были доставлены в военный госпиталь в этом районе. Один человек — погиб.

https://www.youtube.com/watch?v=1JJXCpLGxVs&ab_channel=DeshTVNews

По предварительным данным, самолет упал на крышу столовой колледжа. Авария произошла в учебное время.

Других деталей не приводится.

