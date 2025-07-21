В Бангладеш истребитель упал на школу, есть раненные

Учебный военный самолет ВВС Бангладеш упал на территорию школы и колледжа Milestone в районе Уттара в Дакке днем 21 июля. Есть жертва и раненые.

Об этом сообщает Reuters.

«Учебный самолет F-7 BGI ВВС Бангладеш разбился в Уттаре. Самолет взлетел в 13:06 (по местному времени — ред.)», — говорится в заявлении отдела по связям с общественностью военного ведомства.

На видео последствий катастрофы видно большой пожар на поляне, с которой в небо поднимался густой дым. По меньшей мере четыре человека получили ранения и были доставлены в военный госпиталь в этом районе. Один человек — погиб.

По предварительным данным, самолет упал на крышу столовой колледжа. Авария произошла в учебное время.

Других деталей не приводится.