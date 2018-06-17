Убийства и принуждение. Как банды Сальвадора обходятся с женщинами

Издалека это выглядело как авария - несколько машин утром во вторник стояли на обочине дороги. Однако это собрание, состоящее из патрульных полицейских и фотографов, скрывало ужасный, но слишком распространенный факт повседневной жизни в Сальвадоре - убийство молодой женщины, пишет CNN.

В этой крошечной латиноамериканской стране женщины несут на себе основное бремя жестокой культуры банд. Они являются наркокурьерами и вынужденными приемными матерями детей членов банды, которые либо находятся в тюрьме, либо мертвы.

Иногда женщин также принуждают вступать в банды, подвергая жестоким инициациям, которые могут включать изнасилования, избиения и убийства. В то утро, на обочине шоссе в Апопе, в районе к северу от столицы Сан-Сальвадора, лежало тело 22-летней Дженнифер Ландаверде, ее ногти на пальцах ног, накрашенные красным лаком, были видны из-под белой простыни.

Место убийства Дженнифер Ландаверде / Фото: CNN

Соседи говорят, что у Ландаверде были "проблемы" с местной бандой Баррио 18. На рассвете она ушла из дома на свою работу на городском рынке. Ее мать услышала выстрелы, а затем нашла тело.

В Ландаверде выстрелили восемь раз. Полиция заявила, что не было признаков сексуального насилия. Но на фотографиях ее тела, которые сделали репортеры на месте преступления, видно, что ее одежда стянута на лодыжки.

Офицеры втащили тело Ландаверде в заднюю часть полицейского пикапа. Туфли мертвой женщины отдали ее матери, которая плакала, когда их забирала.

На крошечную деревню Апопе, в которой жила Ландаверде, банды беспрепятственно распространили свое влияние всего несколько лет назад.

Каждые два часа в Сальвадоре происходит убийство, каждые 19 часов жертвой убийства становится женщина. Это небольшое статистическое преимущество не уменьшает жестокости, с которой женщины сталкиваются в обществе, где 10% людей, по оценкам одного из правительственных исследований, утверждают, что являются членами банды или находятся под ее влиянием.

Специальный докладчик Организации Объединенных Наций по вопросу о внесудебных казнях Агнес Калламар рассказала CNN, что женские "тела рассматриваются как территория для мести и контроля. В бандах доминируют мужчины, а женщины и девушки - это части территорий, которые они контролируют".

Калламар также отметила, что около одного из 10 убийств женщин происходит в результате вынесения приговора.

Тело Дженнифер Ландаверде нашла ее мать (женщина на фото в центре) / Фото: CNN

"Я также получала тревожную информацию об увеличении числа насильственных исчезновений женщин и мужчин, что может указывать на еще большее количество убийств", - говорит она.

"Вызывает озабоченность тот факт, что это число может быть занижено из-за того, что люди не подают жалоб, опасаясь преследований", - добавила Калламар.

Однако банды не состоят исключительно из мужчин, и осужденные за преступления женщины из банд попадают в тюрьмы, такие как Centro de Readaptación para Mujeres, в Илопанго в Центральном Сальвадоре.

Женская тюрьма - это большое огороженное пространство, завешанная стиркой, и, как ни странно, наполненное постоянным жужжанием легких самолетов, которые, казалось, врывались с неба, в течение всего нашего визита.

Аэробика. Стрижки. Больше стирки. Двор был заполнен суетливой активностью, женщины стремились выбраться из своих крошечных общежитий.

Было время, когда членов банд содержали отдельно от обычных заключенных. Теперь их содержат вместе. Раньше Роксана была де-факто руководителем секции, где содержали женщин, которые были членами банд.

Роксана в ярко-синей бандане на голове и с глазами, накрашенными подходящей по цвету подводкой, рассказала, что ее отец умер, когда она была молода, и ее мать, страдающая алкоголизмом, бросила детей и оставила ей заботы о ее пяти братья и сестрах. Она оказалась на улице - легкая добыча для банд.

"Я думала, что это игра, но.. в конце это было.. Иногда вы вынуждены ходить по улицам, и вас подвергают дискриминации за то, кем вы являетесь, поэтому вы вынуждены грабить или убивать людей.. а иногда все происходит из-за алкоголя и наркотиков", - говорит она через проволочную сетку.

"Мы пили, употребляли наркотики и делали много такого, о чем я сейчас сожалею", - добавила она.

Роксана также вспомнила тот момент, когда она совершила убийство, из-за которого оказалась в заключении на всю оставшуюся жизнь.

Роксана попала в банду Баррио 18, когда была подростком, сейчас она отбывает пожизненное заключение за убийство / Фото: CNN

"Это была соперничающая банда, и если бы я не cделала то, что они просили меня сделать, для меня были бы последствия", - рассказала она.

"Итак, я была вынуждена сделать это в тот момент. То, что я сделала с ним, он хотел сделать со мной, - говорит женщина о мужчине, которого убила, - Поэтому я должна была защищаться. Да, я должна была защищаться".

С тех пор как она попала в тюрьму, Роксана потеряла не только свою мать, но и своего сына Рафаэля. Рафаэль провел некоторое время в тюрьме и был убит вскоре после того, как он вышел, за четыре месяца до нашего разговора с его матерью. Его имя вытатуировано на правой руке Роксаны с внутренней стороны.

"Это было очень больно для меня, потому что я не хотела, чтобы он следовал по тому же пути, но прежде чем я это поняла, он уже стал членом банды, и я не могла ничего для него сделать", - рассказала женщина.

Роксана сказала, что прошла посвящение в члены известной банды Баррио 18, состоящее в 18-секундном избиении - в соответствии с навязчивой идеей банд о наказаниях в честь их названий.

"18 секунд.. меня пинали и били, это было необходимо, чтобы быть частью этого. Есть женщины, которые проходят через худшее, - говорит она, - иногда их насиловали, избивали, подвергали жестокому обращению".

Роксана рассказала, что сейчас она отказалась следовать культуре банд. "Когда я начинала в банде, у меня не было детей, и я думала, что все розовое и сладкое. Я была просто подростком", - добавила она.

"Но, когда прошло время, я поняла, что это не было просто хобби, - из-за убийств. К тому времени, когда я захотела уйти из банды, я не могла - моя жизнь была в опасности. Может быть, я должна поблагодарить бога за то, что привел меня в это место", - объяснила женщина.

Перевод НВ