Байден рассказал о "катастрофе" во внутренней политике США

Джо Байден назвал ситуацию во внутренней политике США "просто катастрофой"

Бывший вице-президент США Джо Байден считает "катастрофой" ситуацию в стране после рассекречивания президентом Трампом "доклада Нуньеса" о методах работы ФБР и якобы "злоупотреблениях" законодательством со стороны этого органа.

В интервью телеканалу CNN он отметил, что Трамп - "это первый президент, из восьми президентов, которых я здесь видел, откровенно в таких масштабах выступил против целого ФБР", сообщает Укринформ.

Байден подчеркнул, что действия кабинета Трампа дискредитируют ФБР, так же как ставят под удар министерство юстиции администрации нынешнего президента.

Экс-вице-президент США назвал ситуацию "просто катастрофой", которая сейчас имеет место во внутренней политике Соединенных Штатов.

Ранее Байден заявил о том, что президент Дональд Трамп является посмешищем.